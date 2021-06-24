Крім того, це відомий факт, що у Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова є політичні амбіції. Таку думку висловив член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
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Чому Разумков не підтримав санкції РНБО
На його думку, не можна стверджувати, але не варто й виключати, що Разумков зустрічався з представниками Фукса та Фірташа. Вони, можливло, пообіцяли йому підтримку на наступних виборах.
У Разумкова є політичні абміції. Він думає про те, щоб будувати свою політичну силу,
– зазначив Казанським.
Крім того, за його словами, коли будують власну політичну силу, з потенційними інвесторами та спонсорами намагаються не сваритись.
Денис Казанський про політичні амбіції Дмитра Разумкова: дивіться відео
Санкції РНБО проти Фірташа та Фукса: головне
- На засіданні Ради нацбезпеки та оборони 18 червня прийняли рішення про запровадження санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса.
- Крім того, під санкції потрапив і український олігарх Дмитро Фірташ.
- Дмитро Разумков і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не підтримали такі рішення.