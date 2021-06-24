Кроме того, это известный факт, что у Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова есть политические амбиции. Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

К теме Аваков не голосовал за санкции против Фукса: что связывает министра и олигарха

Почему Разумков не поддержал санкции СНБО

По его мнению, нельзя утверждать, но не стоит исключать, что Разумков встречался с представителями Фукса и Фирташа. Они, возможно, пообещали ему поддержку на следующих выборах.

У Разумкова есть политические амбиции. Он думает о том, чтобы строить свою политическую силу,

– отметил Казанский.

Кроме того, по его словам, когда строят собственную политическую силу, с потенциальными инвесторами и спонсорами стараются не ссориться.

Денис Казанский о политических амбициях Дмитрия Разумкова: смотрите видео

Санкции СНБО против Фирташа и Фукса: главное