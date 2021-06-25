Під час пресконференції під стінами Верховної Ради 25 червня Разумков розповів, чи йтиме з посади та чи конфліктує з радником глави ОП.

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Питання відставки Разумкова

Журналістка зазначила, що останнім часом мережею ширяться чутки, що Дмитро Разумков може піти у відставку, а на заміну прийде його перший заступник Руслан Стефанчук. А розповсюджує їх, за словами Подоляка, нібито сам спікер Ради.

Я не читаю Подоляка, я не збираюся у відставку, тому розганяти такі чутки – не робив і не планую,

– зазначив Разумков.

Він також пригадав цитату з твору російського письменника Михайла Булгакова: "не читайте радянських газет до обіду". "У мене теж так: деяких своїх колег я намагаюся не читати, бо там більше розмов, ніж роботи", – додав глава парламенту.

На його думку, владі зараз варто сконцентруватися на роботі.

"Моя робота мені подобається і я її робитиму доти, доки мені довірить український народ", – підсумував Разумков.

"Конфлікт" з Подоляком

Також спікер Ради прокоментував інформацію про його можливі конфлікти з радником глави Офісу Президента.

Ні, у мене немає з паном Подоляком жодних конфлікт,

– зазначив політик.

Після цієї репліки на його обличчі з'явилася широка усмішка.

Політичні амбіції Разумкова: коротко