Во время пресс-конференции под стенами Верховной Рады 25 июня Разумков рассказал, будет ли уходить с должности и конфликтует ли с советником главы ОП.
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Вопрос отставки Разумкова
Журналистка отметила, что в последнее время в сети ходят слухи, что Дмитрий Разумков может уйти в отставку, а на замену придет его первый заместитель Руслан Стефанчук. А распространяет их, по словам Подоляка, якобы сам спикер Рады.
Я не читаю Подоляка, я не собираюсь в отставку, поэтому разгонять такие слухи – не делал и не планирую,
– отметил Разумков.
Он также вспомнил цитату из произведения русского писателя Михаила Булгакова: "Не читайте до обеда советских газет". "У меня тоже так: некоторых своих коллег я стараюсь не читать, потому что там больше разговоров, чем работы", – добавил глава парламента.
По его мнению, властям сейчас стоит сконцентрироваться на работе.
"Моя работа мне нравится и я ее буду делать до тех пор, пока мне доверит украинский народ", – подытожил Разумков.
"Конфликт" с Подоляком
Также спикер Рады прокомментировал информацию о его возможных конфликтах с советником главы Офиса Президента.
Нет, у меня нет с господином Подоляком никаких конфликт,
– отметил политик.
После этой реплики на его лице появилась широкая улыбка.
Политические амбиции Разумкова: коротко
- В мае 2021 года появилась информация, что Зеленский якобы спрашивал у Разумкова, планирует ли он баллотироваться на выборах президента. Сам спикер это отрицал.
- Впоследствии на одном из украинских телеканалов Разумков заявил, что очень сконцентрирован на выполнении своих обязанностей на посту главы Рады. Поэтому пока он не задумывается о баллотировании в президенты.