Во время пресс-конференции под стенами Верховной Рады 25 июня Разумков рассказал, будет ли уходить с должности и конфликтует ли с советником главы ОП.

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Вопрос отставки Разумкова

Журналистка отметила, что в последнее время в сети ходят слухи, что Дмитрий Разумков может уйти в отставку, а на замену придет его первый заместитель Руслан Стефанчук. А распространяет их, по словам Подоляка, якобы сам спикер Рады.

Я не читаю Подоляка, я не собираюсь в отставку, поэтому разгонять такие слухи – не делал и не планирую,

– отметил Разумков.

Он также вспомнил цитату из произведения русского писателя Михаила Булгакова: "Не читайте до обеда советских газет". "У меня тоже так: некоторых своих коллег я стараюсь не читать, потому что там больше разговоров, чем работы", – добавил глава парламента.

По его мнению, властям сейчас стоит сконцентрироваться на работе.

"Моя работа мне нравится и я ее буду делать до тех пор, пока мне доверит украинский народ", – подытожил Разумков.

"Конфликт" с Подоляком

Также спикер Рады прокомментировал информацию о его возможных конфликтах с советником главы Офиса Президента.

Нет, у меня нет с господином Подоляком никаких конфликт,

– отметил политик.

После этой реплики на его лице появилась широкая улыбка.

Политические амбиции Разумкова: коротко