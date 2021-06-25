Проекты Разумкова: что может ждать на политическую карьеру спикера Верховной Рады

На пресс-конференции председателя Верховной Рады журналистов интересовало его политическое будущее. В Офисе Президента будто мечтают заменить Дмитрия Разумкова на более "командного" его заместителя Руслана Стефанчука.

В то же время Дмитрий Разумков заявил, что в отставку не собирается. Пока между Банковой и Грушевского наблюдают затишье.

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Политический эксперт Николай Давидюк отметил, что сейчас глава Верховной Рады не нарушает взаимосвязи между президентской фракцией и президентом, а собственные амбиции не выводит выше, чем дружеские командные договоренности.

Разумков имеет группу поддержки в парламенте

О подготовке Разумкова к будущему "самостоятельному плаванию" говорят уже давно. Если не в связи с увольнением, по которому в Раде может не быть голосов – ведь Разумков якобы нашел общий язык со всеми, от "слуг" до ОПЗЖ – то в связи с выборами, к которым осталось 2 года.

Разумков собирает возле себя и к нему идут люди, которые недовольны Зеленским, которые не разделяют позицию Зеленского. Есть даже отдельная группа среди "слуг народа", которая ориентируется на Разумкова,

– сказал политический эксперт Тарас Семенюк.

Открытым остается вопрос о том, будет ли вступать в избирательную борьбу спикер сам или с другими политиками. Ему уже приписывали различные проекты: от новой условной "Партии регионов" Ахметова до проекта на так называемых обломках "Голоса", той его части, которая группируется вокруг руководителя фракции Железняка. Однако все будет зависеть от того, какая комбинация даст больше шансов.

Разумков прокомментировал слухи о политических проектах: смотрите видео

"Он пойдет на выборы самостоятельно. То, что у нас говорят о союзах Разумков, Гройсман, Смешко – каждый из них является отдельным лидером. Яценюка упоминали. Я не думаю, что из них кто-то захочет иметь роль второго, третьего лица", – считает политический эксперт Игорь Чаленко.

Разумков возразил, что готовит проект

Пока опытный политтехнолог открещивается от всех слухов о том, что готовит свои "политические сани" летом. Он заявил, что пока не занимается строительством никаких политических проектов, а в других – не участвует.

Для проведения эффективной избирательной кампании нужны миллионы. Политологи отметили, что якобы спикера намеревался финансировать бизнесмен Павел Фукс, поэтому Дмитрий Разумков якобы не поддержал введение санкций против этого миллионера с российским прошлым на заседании СНБО.

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Еще больше удивило, когда Разумков не поддержал санкции против кума Путина. Спикера упрекали, что хотел подхватить электорат Виктора Медведчука. Сам он отмечал, что против санкций в отношении граждан Украины, кем бы они ни были.

Связи спикера парламента с олигархами

Разумкову давно приписывают связи с другим богачом – Ринатом Ахметовым, на каналах которого он часто появляется. Однако из-за огласки вокруг законопроекта об олигархах, в последнее время спикер пытается отмежеваться от олигарха и остальных бизнесменов, по крайней мере публично.

"Всех, кого журналисты называют олигархами, кроме Рината Ахметова, я с ним не знаком. Нигде не пересекались с ним. Ни разу не виделись. Всех остальных, скажем так, крупных бизнесменов я видел", – отмечал председатель Верховной Рады.

Выступление спикера Верховной Рады: смотрите видео

Дмитрий Разумков входит в пятерку тех политиков, кому больше доверяют. С одной стороны узнаваемость может помочь собрать голоса на выборах, а с другой – роль умеренного председателя Верховной Рады может сыграть против Разумкова. Ни один украинский спикер еще не сделал головокружительной политической карьеры.

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Хотя 2 года – это большой срок, за который можно и стать электоральным любимцем, и потерять свою карьеру.