Б'є на відстань у понад 1200 кілометрів: КНДР могла передати Росії ще одну балістичну ракету

Пхеньян активно продовжує постачати Росії озброєння. Нещодавно до країни-агресорки могли бути передані нові балістичні ракети середньої дальності.

Днями у мережі з’явилося відео. На ньому – черговий ешелон озброєння та військової техніки з КНДР, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Північна Корея могла передати Росії "Полярну зорю"

Передусім, на кадрах, попередньо зроблених у Тюменській області, можна побачити щонайменше 10 самохідних 170-мм артилерійських установок М1989 "Коксан". Протягом останніх днів це вже другий ешелон з цією зброєю, що був помічений у Росії.

Крім самоходок, на відео видно 5 одиниць озброєння, які, ймовірно, є пусковими балістичними ракетами середньої дальності Pukguksong-2 або ж "Полярна зоря". В американській класифікації вони відомі як KN-15.

Балістика схожа на Pukguksong-2 в Тюменській області: дивіться відео

Наразі, кажуть експерти, не можна беззаперечно стверджувати, що на відео саме ці балістичні ракети. Однак є велика ймовірність, що Пхеньян і Москва домовилися про постачання окупаційній армії нового озброєння.

Що відомо про "Полярну зорю"

Більшість зброї у КНДР створюється в умовах підвищеної секретності. Тому дані ракети Pukguksong-2/KN-15 у відкритих джерелах є досить умовні.

Попередньо, вона здатна вражати цілі на відстані 1200 – 1300 кілометрів. Інші джерела пишуть про відстань від 2000 і навіть у 3000 кілометрів, що вочевидь є пропагандистським перебільшенням.

Pukguksong-2 є наземним варіантом балістичної ракети Pukguksong-1, яка призначена для пусків з підводних човнів. Довжина її становить приблизно 9 метрів, в діаметрі – 1,5 метра. Щодо пускової, то з урахуванням місцевості КНДР для неї було обране гусеничне шасі.

Зазначається, що північнокорейці проводили кілька випробувань цієї ракети. Одні були невдалими, а під час інших ця ракета пролетіла близько 500 кілометрів і змогла досягти максимальної висоти у 550 кілометрів.

Видання зазначає, що коли КНДР справді передала Росії свої балістичні ракети Pukguksong-2, то Пхеньян, ймовірно, переслідує цілком прагматичну мету – перевірити ефективність своїх снарядів безпосередньо на полі бою. Адже відомо, що фахівці низько оцінили спроможності іншого північнокорейського озброєння, а саме KN-23, які Росія активно використовує для терору України.