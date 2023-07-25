Є партнери та радіолокаційні станції, – Ігнат розповів, як відстежують пуски ракет та дронів

Повітряні сили ЗСУ активно відстежують пуски ворожих ракет та дронів. Це вони роблять за допомогою радіолокаційних станцій та інформації від партнерів.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, в Україні цілодобово стежать за усіма сигналами та оперативно подають інформацію.

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Як українці відстежують пуски ракет та дронів

Як зазначив Ігнат, Повітряним силам надають оперативну інформацію з органів військового управління, є відповідні розпорядження. У телеграм-каналі Повітряних сил не оголошують про усі тривоги, щоб не дуже хвилювати людей, особливо вночі. За словами Ігната, потрібно зважувати та оцінювати конкретну загрозу, небезпеку або ж загалом подавати одним повідомленням.

Тому треба розуміти, що цей канал, як правило, повідомляє, коли є серйозна загроза, коли злітає Ту-22, Ту-95, Ту-160, коли є інформація про пуски з кораблів, про пуски "Шахедів" – очевидно, про це треба попереджати. Або ж коли в регіоні працює наша ППО – теж. Треба, щоб люди теж йшли в укриття, бо від збитих цілей теж можуть десь впасти уламки,

– наголосив речник Повітряних сил.

Ігнат також підкреслив, що інформація про загрози надходить з різних джерел. Наприклад, є радіолокаційні станції, які розташовані по території всієї країни. Також Україна отримує інформацію від союзників.

"Ясно, що коли злітають, наприклад, Ту-160 чи Ту-95, то ми отримуємо цю інформацію звідкись, тому що ми самостійно не можемо це відстежувати. Тут потрібна і космічна розвідка. Тому усі джерела інформації використовуємо", – додав він.

Водночас Ігнат зазначив, що не завжди ця інформація надходить вчасно. Бувають випадки, коли тривога не оголошується, а лунає вибух. Тому необхідно розуміти, що росіяни можуть з дистанції 100 кілометрів випустити ракети С-300, РСЗВ або "Іскандер-К", або "Точка-У". Від пуску ракети до прильоту може бути менше хвилини. Однак якщо така інформація є – Повітряні сили намагаються її давати.

Нагадаємо, що напередодні Юрій Ігнат розповів, наскільки F-16 можуть посилити ППО в Україні. За його словами, можна буде наблизитися до майже 100-відсоткового збиття повітряних цілей.