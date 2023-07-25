Есть партнеры и радиолокационные станции, – Игнат рассказал, как отслеживают пуски ракет и дронов

Воздушные силы ВСУ активно отслеживают пуски вражеских ракет и дронов. Это они делают с помощью радиолокационных станций и информации от партнеров.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в Украине круглосуточно следят за всеми сигналами и оперативно представляют информацию.

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Как украинцы отслеживают пуски ракет и дронов

Как отметил Игнат, воздушным силам предоставляют оперативную информацию из органов военного управления, есть соответствующие распоряжения. В телеграм-канале Воздушных сил не объявляют все тревоги, чтобы не очень волновать людей, особенно ночью. По словам Игната, нужно взвешивать и оценивать конкретную угрозу, опасность или вообще подавать одним сообщением.

Поэтому надо понимать, что этот канал, как правило, сообщает, когда есть серьезная угроза, когда взлетает Ту-22, Ту-95, Ту-160, когда есть информация о пусках с кораблей, о пусках "Шахедов" – очевидно, об этом нужно предупреждать. Или когда в регионе работает наша ПВО – тоже. Надо, чтобы люди тоже шли в укрытие, потому что от сбитых целей тоже могут где-то упасть обломки,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

Игнат также подчеркнул, что информация об угрозах поступает из разных источников. Например, есть радиолокационные станции, расположенные по территории всей страны. Украина получает информацию от союзников.

"Ясно, что когда взлетают, например Ту-160 или Ту-95, то мы получаем эту информацию откуда-то, потому что мы самостоятельно не можем это отслеживать. Здесь нужна и космическая разведка. Поэтому все источники информации используем", – добавил он.

В то же время Игнат отметил, что не всегда эта информация поступает вовремя. Бывают случаи, когда тревога не объявляется, а раздается взрыв. Поэтому необходимо понимать, что россияне могут с дистанции 100 километров выпустить ракеты С-300, РСЗО или "Искандер-К", или "Точка-У". От пуска ракеты до прилета может быть меньше минуты. Однако, если такая информация есть – Воздушные силы пытаются ее давать.

Напомним, что накануне Юрий Игнат рассказал, насколько F-16 может усилить ПВО в Украине. По его словам, можно будет приблизиться к почти 100-процентному ущербу воздушным целям.