Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, в Україні цілодобово стежать за усіма сигналами та оперативно подають інформацію.

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Як українці відстежують пуски ракет та дронів

Як зазначив Ігнат, Повітряним силам надають оперативну інформацію з органів військового управління, є відповідні розпорядження. У телеграм-каналі Повітряних сил не оголошують про усі тривоги, щоб не дуже хвилювати людей, особливо вночі. За словами Ігната, потрібно зважувати та оцінювати конкретну загрозу, небезпеку або ж загалом подавати одним повідомленням.

Тому треба розуміти, що цей канал, як правило, повідомляє, коли є серйозна загроза, коли злітає Ту-22, Ту-95, Ту-160, коли є інформація про пуски з кораблів, про пуски "Шахедів" – очевидно, про це треба попереджати. Або ж коли в регіоні працює наша ППО – теж. Треба, щоб люди теж йшли в укриття, бо від збитих цілей теж можуть десь впасти уламки,

– наголосив речник Повітряних сил.

Ігнат також підкреслив, що інформація про загрози надходить з різних джерел. Наприклад, є радіолокаційні станції, які розташовані по території всієї країни. Також Україна отримує інформацію від союзників.

"Ясно, що коли злітають, наприклад, Ту-160 чи Ту-95, то ми отримуємо цю інформацію звідкись, тому що ми самостійно не можемо це відстежувати. Тут потрібна і космічна розвідка. Тому усі джерела інформації використовуємо", – додав він.

Водночас Ігнат зазначив, що не завжди ця інформація надходить вчасно. Бувають випадки, коли тривога не оголошується, а лунає вибух. Тому необхідно розуміти, що росіяни можуть з дистанції 100 кілометрів випустити ракети С-300, РСЗВ або "Іскандер-К", або "Точка-У". Від пуску ракети до прильоту може бути менше хвилини. Однак якщо така інформація є – Повітряні сили намагаються її давати.

Нагадаємо, що напередодні Юрій Ігнат розповів, наскільки F-16 можуть посилити ППО в Україні. За його словами, можна буде наблизитися до майже 100-відсоткового збиття повітряних цілей.