Успішним розвідником він не був, – ексспівробітник КДБ розвінчав конспірології щодо Путіна

Владіміра Путіна протягом президентської влади супроводжує конспірологія та містика. Та це особисто походило від самого очільника Кремля. Його видавали за того, ким він не був.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що президента Росії видавали за колишнього розвідника.

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Коли Путін прийшов до кола першого президента Росії Бориса Єльцина, його призначили директором ФСБ. Тоді диктатора мало хто знав. А коли він вже став прем'єром Росії, Єльцин заявив, що той є його наступником. Саме тому Владіміру Путіну треба було створити біографію.

Написали. Там було багато брехні. Треба було подати портрет певного "Штірліца". Адже, в принципі, КДБ недолюблює народ, а розвідку любить. Тому його представили як такого "дуже успішного зовнішнього розвідника", яким він не був,

– сказав Жирнов.

Після закінчення інституту, який готував розвідників, Путіна мали залишити працювати у центральному апараті служби зовнішньої розвідки у Москві. Однак, його відправили назад у Санкт-Петербург. Згодом він поїхав до Східної Німеччини – у Дрезден.

"У нього дуже слабенька кар'єра в органах зовнішньої розвідки", – зазначив колишній співробітник служби зовнішньої розвідки Росії.

Чому Владіміру Путіну написали біографію: дивіться відео

Специфічне ставлення

Путін має голову контррозвідника, адже він здебільшого перебував у територіальних органах. Люди, які працюють у спецслужбах, мають специфічне ставлення до життя, себе, родини та друзів.

Розвідник – це та людина, яка має завжди "зачарувати" свого співрозмовника та бути дуже люб'язною. А ще – придумувати різні розповіді та жартувати. Усе, щоби себе не викрити.

Однак таких якостей у президента Росії немає. Він завжди хмурий, злий та видає з себе "мафіозі". Тобто – повна протилежність розвіднику.

Коли Владімір Путін прийшов до влади, він за собою приніс цей стиль. До влади у Кремлі, у керівництво державних компаній та міністерств прийшли люди з розвідки та контррозвідки. Вони створили певний тип поведінки та ставлення до своєї діяльності. Звідси й почалися розмови про "двійників та безпеку".

У Путіна це є рисою характеру. Він дуже специфічна людина, закрита. Дуже не любить говорити про себе, родину, близьких, друзів. Приховує багато речей зі своєї біографії. У нього багато "темних плям",

– зазначив Сергій Жирнов.

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