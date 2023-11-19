Успешным разведчиком он не был, – экс-сотрудник КГБ развенчал конспирологию относительно Путина

Владимира Путина во время президентской власти сопровождает конспирология и мистика. Но это происходило лично от самого главы Кремля. Его выдавали за того, кем он не был.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что президента России выдавали за бывшего разведчика.

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Когда Путин пришел в круг первого президента России Бориса Ельцина, его назначили директором ФСБ. Тогда диктатора мало кто знал. А когда он уже стал премьером России, Ельцин заявил, что тот его преемник. Именно поэтому Владимиру Путину нужно было создать биографию.

Написали. Там было много лжи. Надо было подать портрет определенного "Штирлица". Ведь, в принципе, КГБ недолюбливает народ, а разведку любит. Поэтому его представили как такого "очень успешного внешнего разведчика", каким он не был,

– сказал Жирнов.

После окончания института, который готовил разведчиков, Путин должен был остаться работать в центральном аппарате службы внешней разведки в Москве. Однако его отправили обратно в Санкт-Петербург. Впоследствии он уехал в Восточную Германию – в Дрезден.

"У него очень слабенькая карьера в органах внешней разведки", – отметил бывший сотрудник службы внешней разведки России.

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Специфическое отношение

У Путина голова контрразведчика, ведь он в основном находился в территориальных органах. Люди, работающие в спецслужбах, имеют специфическое отношение к жизни, себе, семье и друзьям.

Разведчик – это тот человек, который должен всегда "очаровать" своего собеседника и быть очень любезным. А еще – придумывать разные рассказы и шутить. Все, чтобы себя не разоблачить.

Однако таких качеств у президента России нет. Он всегда хмурый, злой и выдает из себя "мафиози". То есть – полная противоположность разведчику.

Когда Владимир Путин пришел к власти, он за собой принес этот стиль. К власти в Кремле, в руководство государственных компаний и министерств пришли люди с разведки и контрразведки. Они создали определенный тип поведения и отношение к своей деятельности. Отсюда и начались разговоры о "двойниках и безопасности".

У Путина это черта характера. Он очень специфический человек, закрытый. Очень не любит говорить о себе, семье, близких, друзьях. Скрывает многое из своей биографии. У него много "темных пятен",

– отметил Сергей Жирнов.

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