Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що президента Росії видавали за колишнього розвідника.
Дивіться також Мені до 2014 року в голову не могло прийти, – Путін обурив цинічною заявою про напад на Україну
Коли Путін прийшов до кола першого президента Росії Бориса Єльцина, його призначили директором ФСБ. Тоді диктатора мало хто знав. А коли він вже став прем'єром Росії, Єльцин заявив, що той є його наступником. Саме тому Владіміру Путіну треба було створити біографію.
Написали. Там було багато брехні. Треба було подати портрет певного "Штірліца". Адже, в принципі, КДБ недолюблює народ, а розвідку любить. Тому його представили як такого "дуже успішного зовнішнього розвідника", яким він не був,
– сказав Жирнов.
Після закінчення інституту, який готував розвідників, Путіна мали залишити працювати у центральному апараті служби зовнішньої розвідки у Москві. Однак, його відправили назад у Санкт-Петербург. Згодом він поїхав до Східної Німеччини – у Дрезден.
"У нього дуже слабенька кар'єра в органах зовнішньої розвідки", – зазначив колишній співробітник служби зовнішньої розвідки Росії.
Чому Владіміру Путіну написали біографію: дивіться відео
Специфічне ставлення
Путін має голову контррозвідника, адже він здебільшого перебував у територіальних органах. Люди, які працюють у спецслужбах, мають специфічне ставлення до життя, себе, родини та друзів.
Розвідник – це та людина, яка має завжди "зачарувати" свого співрозмовника та бути дуже люб'язною. А ще – придумувати різні розповіді та жартувати. Усе, щоби себе не викрити.
Однак таких якостей у президента Росії немає. Він завжди хмурий, злий та видає з себе "мафіозі". Тобто – повна протилежність розвіднику.
Коли Владімір Путін прийшов до влади, він за собою приніс цей стиль. До влади у Кремлі, у керівництво державних компаній та міністерств прийшли люди з розвідки та контррозвідки. Вони створили певний тип поведінки та ставлення до своєї діяльності. Звідси й почалися розмови про "двійників та безпеку".
У Путіна це є рисою характеру. Він дуже специфічна людина, закрита. Дуже не любить говорити про себе, родину, близьких, друзів. Приховує багато речей зі своєї біографії. У нього багато "темних плям",
– зазначив Сергій Жирнов.
Путін готується до виборів
- Владімір Путін готується до чергових президентських виборів. Вони відбудуться навесні 2024 року. Так він зможе бути при владі мінімум до 2030 року.
- Прессекретар очільника Кремля заявив, що наступний президент Росії буде "таким самим. Або іншим, але таким самим". Раніше Дмітрій Пєсков заявляв, що Путін переможе на виборах з результатом у понад 90% голосів.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що, ймовірно, президент Росії уникатиме теми війни проти України у своїй передвиборчій кампанії. Усе, аби мати прихильність серед виборців. Так Путін може сфокусувати електорат на "стабільності" в Росії та критиці Заходу.