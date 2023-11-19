Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що президента Росії видавали за колишнього розвідника.

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Коли Путін прийшов до кола першого президента Росії Бориса Єльцина, його призначили директором ФСБ. Тоді диктатора мало хто знав. А коли він вже став прем'єром Росії, Єльцин заявив, що той є його наступником. Саме тому Владіміру Путіну треба було створити біографію.

Написали. Там було багато брехні. Треба було подати портрет певного "Штірліца". Адже, в принципі, КДБ недолюблює народ, а розвідку любить. Тому його представили як такого "дуже успішного зовнішнього розвідника", яким він не був,

– сказав Жирнов.

Після закінчення інституту, який готував розвідників, Путіна мали залишити працювати у центральному апараті служби зовнішньої розвідки у Москві. Однак, його відправили назад у Санкт-Петербург. Згодом він поїхав до Східної Німеччини – у Дрезден.

"У нього дуже слабенька кар'єра в органах зовнішньої розвідки", – зазначив колишній співробітник служби зовнішньої розвідки Росії.

Чому Владіміру Путіну написали біографію: дивіться відео

Специфічне ставлення

Путін має голову контррозвідника, адже він здебільшого перебував у територіальних органах. Люди, які працюють у спецслужбах, мають специфічне ставлення до життя, себе, родини та друзів.

Розвідник – це та людина, яка має завжди "зачарувати" свого співрозмовника та бути дуже люб'язною. А ще – придумувати різні розповіді та жартувати. Усе, щоби себе не викрити.

Однак таких якостей у президента Росії немає. Він завжди хмурий, злий та видає з себе "мафіозі". Тобто – повна протилежність розвіднику.

Коли Владімір Путін прийшов до влади, він за собою приніс цей стиль. До влади у Кремлі, у керівництво державних компаній та міністерств прийшли люди з розвідки та контррозвідки. Вони створили певний тип поведінки та ставлення до своєї діяльності. Звідси й почалися розмови про "двійників та безпеку".

У Путіна це є рисою характеру. Він дуже специфічна людина, закрита. Дуже не любить говорити про себе, родину, близьких, друзів. Приховує багато речей зі своєї біографії. У нього багато "темних плям",

– зазначив Сергій Жирнов.

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