Вибори – це стрес для диктатора: для чого Путіну потрібні антивоєнні суперники

Російські ЗМІ пишуть, що Кремль готовий допустити до президентських виборів так званих "опозиційних" кандидатів задля того, щоб збільшити свою легітимність. Зокрема говорять про можливе висування засновника партії "Яблуко" Григорія Явлінського.

Попри те, що погодження на таке рішення політик мав отримати безпосередньо від Путіна, гіпотетичний успіх його передвиборчої кампанії може суттєво підважити легітимність кремлівського диктатора. Про це 24 Каналу розповів російський письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов.

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Яким є задум Кремля

Немає сумнівів, що, допускаючи на вибори Явлінського, Кремль переслідує свої власні цілі. Путіну потрібно, щоб на виборах були й критичні до його політики кандидати.

За задумом Кремля, всі ті, хто критикує (Путіна – 24 Канал), повинні набрати по 1%. Це дозволить Путіну сказати всьому світу, що росіяни підтримують його і продовження війни,

– пояснив російський опозиціонер.

Не виключено також, що крім Явлінського, допустять ще кількох антивоєнних кандидатів: Олексія Нєчаєва з партії "Нові люди" або Бориса Надєждіна від партії "Громадянська ініціатива". Адже що більше таких кандидатів буде на виборах, то більш переконливою буде виглядати перемога диктатора.

Чому сподівається досягти російська опозиція

Водночас російська опозиція сподівається, що в таких умовах ситуація може вийти з-під контролю Путіна й на виборах вийде реалізувати "білоруський сценарій". Тоді негатив відносно Олександра Лукашенка був настільки великим, що громадськість просто не повірила в "намальовані" 80% голосів на його користь.

"У світі часто буває так, що (під час виборів – 24 Канал) щось іде не за планом диктаторів. Вони впевнені, що система їх не підведе, навіть коли розуміють, що їхня популярність не така вже й велика. Саме тому варто погоджуватись на те, щоб пограти у цю гру з диктатором", – зауважив Мурзагулов.

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Багато в чому, виборча система Путіна тримається на простих громадянах, які входять до складу окружних виборчих комісій. І якщо Путін набридне навіть їм, то це суттєво ускладнить диктатору фальсифікування голосів. І тоді, навіть якщо йому "накинуть" в десять разів більше голосів, ніж він матиме насправді, всім стане зрозуміло, що російський диктатор – це "голий король".

"Вибори – це стрес для будь-якого диктатора, і тому цей стрес варто влаштовувати Путіну. Як і в Білорусі, ми маємо підтримувати висування будь-якого кандидата, щоб за нього можна було проголосувати й виростити в такий спосіб альтернативну путінській точку зору", – зазначив російський опозиціонер.

Що відомо про "опозиційного" Явлінського