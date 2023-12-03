Подібні флешмоби – реально загроза для путінського режиму. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

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Протестні настрої наростають

Ігор Чаленко зазначив, що російські окупанти довго перебувають на фронті, а їхнім родинам країна-агресорка не надає усіх виплат, які обіцяла. Ба більше, Кремль не оплачує навіть вінки для поховання загарбників.

Протестні настрої наростають. Але здебільшого акцент робиться не на те, що чоловіки беруть участь у війні проти України. Або вони довго перебувають на фронті, або їм не виплачують грошове зобов'язання, яке обіцяли. Дуже часто на третій місяць не те "капає" на карту, як планувалося,

– пояснив він.

Невдоволення росіян лише наростає. Тому кремлівському диктатору Владіміру Путіну не вигідно відкрито оголошувати масштабну мобілізацію. До президентських виборів він не буде цього робити, однак згодом може піти на такий крок.

"Думаю, що зараз це "лякалки" перед виборами, щоб показати Путіна більш зваженим лідером. Але після виборів, звичайно, цей момент може реалізуватись Кремлем. Але він несе велику небезпеку загалом для режиму", – вважає Чаленко.

Чаленко про флешмоб дружин окупантів: дивіться відео

Флешмоб дружин окупантів: що відомо