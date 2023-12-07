Выборы – это стресс для диктатора: для чего Путину нужны антивоенные соперники

Российские СМИ пишут, что Кремль готов допустить к президентским выборам так называемых "оппозиционных" кандидатов для того, чтобы увеличить свою легитимность. В частности, говорят о возможном выдвижении основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского.

Несмотря на то, что согласие на такое решение политик должен получить непосредственно от Путина, гипотетический успех его предвыборной кампании может поставить под сомнение легитимность кремлевского диктатора. Об этом 24 Каналу рассказал российский писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

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Каков замысел Кремля

Нет сомнений, что, допуская на Явлинского выборы, Кремль преследует свои собственные цели. Путину нужно, чтобы на выборах были и критичные к его политике кандидаты.

По замыслу Кремля, все критикующие (Путина – 24 Канал) должны набрать по 1%. Это позволит Путину сказать всему миру, что россияне поддерживают его и продолжение войны,

– объяснил российский оппозиционер.

Не исключено также, что кроме Явлинского допустят еще несколько антивоенных кандидатов: Алексея Нечаева из партии "Новые люди" или Бориса Надеждина от партии "Гражданская инициатива". Ведь чем больше таких кандидатов будет на выборах, тем более убедительно будет выглядеть победа диктатора.

Почему надеется достичь российская оппозиция

В то же время, российская оппозиция надеется, что в таких условиях ситуация может выйти из-под контроля Путина и на выборах выйдет реализовать "белорусский сценарий". Тогда негатив в отношении Александра Лукашенко был настолько велик, что общественность просто не поверила в "нарисованные" 80% голосов в его пользу.

"В мире часто бывает так, что (во время выборов – 24 Канал) что-то идет не по плану диктаторов. Они уверены, что система их не подведет, даже когда понимают, что их популярность не так уж велика. Именно поэтому следует соглашаться на то, чтобы поиграть в эту игру с диктатором ", – заметил Мурзагулов.

Ростислав Мурзагулов об игре Кремля на предстоящих президентских выборах: смотрите видео

Во многом избирательная система Путина держится на простых гражданах, входящих в состав окружных избирательных комиссий. И если Путин надоест даже им, это существенно усложнит диктатору фальсификации голосов. И тогда, даже если ему "накинут" в десять раз больше голосов, чем у него будет на самом деле, всем станет понятно, что российский диктатор – это "голый король".

"Выборы – это стресс для любого диктатора, и поэтому этот стресс следует устраивать Путину. Как и в Беларуси, мы должны поддерживать выдвижение любого кандидата, чтобы за него можно было проголосовать и вырастить таким образом альтернативную путинской точку зрения", – отметил российский оппозиционер.

Что известно об "оппозиционном" Явлинском