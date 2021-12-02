Путін хоче, аби Україну не приймали у НАТО: як відреагували у МЗС

Напередодні Володимир Путін відзначився зухвалою заявою. Російський президент хоче гарантій того, що Україне не буде членом НАТО. Такі його висловлювання у МЗС назвали неправовірними.

Позицію відомства озвучив його очільник Дмитро Кулеба. Він зробив заяву після участі в засіданні Північноатлантичної ради НАТО та двосторонніх переговорів у Ризі.

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Кулеба: Москва не має права голосу

Міністр закордонних справ відреагував на заклики очільника Кремля не допустити розширення Альянсу на Схід. Він наголосив, що будь-які російські пропозиції щодо обговорення таких "юридичних гарантій" з НАТО або США чи іншими країнами, є неправомірними.

Москва не може перешкодити зближенню нашої держави з Альянсом і не має жодного права голосу у відповідних дискусіях,

– наголосив Кулеба.

Урядовець запевнив, що Україна продовжуватиме масштабні реформи, які допоможуть трансформувати сектор безпеки й оборони та увідповіднювати його до стандартів НАТО. За словами міністра, в Альянсі позитивно оцінюють кроки, які вже зроблені в цьому напрямку.

Що заявив Путін та як відреагували у НАТО

Очільник Кремля намагається цинічно виправдати скупчення військ біля кордонів України. Він пояснив це "законною російською стурбованістю у сфері безпеки". Мовляв, Москву хвилюють навчання НАТО поблизу кордонів країни.

Він наголосив, що Росія хоче отримати "надійні та довгострокові гарантії безпеки". Для цього, мовляв, потрібні юридичні гарантії того, що НАТО не розширятиметься на Схід, тобто – не прийме Україну у свої лави.

В Альянсі вже відповіли Путіну, що питання про членство України вирішуватимуть без Росії. Адже Україна – суверенна незалежна держава, яка має право самостійно обирати свій шлях, зокрема – щодо безпекових альянсів.

Кулеба попередив про загрози з боку Росії

Крім цього, Кулеба застеріг й щодо скупчення російських сил на кордоні з Україною. Він підкреслив, що це загрожує безпеці не лише нашої країни, але й усього євроатлантичного простору. Дипломати разом з іноземними партнерами вже взялися розробляти пакет стримування Кремля від подальшої агресії.

Такий пакет включатиме:

політичний тиск та потужні сигнали підтримки України;

санкції, які вдарять по російській економіці, якщо вона піде на нове вторгнення;

поглиблення співпраці у сферах безпеки та оборони.

Міністр наголосив, що Росія може готувати нову військову операцію проти України. Про це свідчить переміщення військ та техніки вздовж державного кордону та на Донбасі. Він впевнений, що нове вторгнення ще більше дестабілізує Європу. Тож варто продемонструвати силу зараз, аби не довелося робити це пізніше.

"Сильна Україна є найкращим фактором стримування Росії від нового етапу агресії. Сильна Україна – це сильний і стійкий східний фланг НАТО", – підсумував очільник МЗС.