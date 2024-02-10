Путін хотів створити істерику: в ISW проаналізували скандальне інтерв’ю Такеру Карлсону

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували реакцію росіян на нещодавнє інтерв'ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Основною метою Кремля було створити інформаційний ефект та істерику на Заході.

У звіті ISW йдеться, що в Росії вважають, що Путін не сказав жодної нової інформації в інтерв’ю, а просто повторив для американської аудиторії давні наративи Кремля щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Такої думки дотримуються, зокрема, відомі російські воєнні блогери та так звані "воєнкори". Один російський мілітарний блогер стверджував, що інтерв’ю Путіна мало на меті популяризувати російську зовнішню політику серед американців, які активно задіяні в соціальних мережах та серед виборців.

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Спроба сформувати порядок денний на Заході

В Кремлі зосередилися на тому, щоб представити інтерв’ю як надзвичайно успішну спробу Росії сформувати інформаційне середовище на Заході. Влада стверджує, що інтерв’ю продемонструвало, що Путін є впливовим світовим лідером.

Зокрема, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що американський інтерес до інтерв’ю Путіна "беззаперечний" і що Кремль зацікавлений у реакції на інтерв’ю за кордоном.

Джерела, близькі до Адміністрації Президента РФ, так само повідомили російському опозиційному виданню "Медуза" , що інтерв’ю Путіна не було розраховане на російську аудиторію і що Кремль має намір створити інформаційний ефект та істерику на Заході,

– пишуть аналітики ISW.

Про що Путін говорив в інтерв'ю Такеру Карлсону