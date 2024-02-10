Путин хотел создать истерику: в ISW проанализировали скандальное интервью Такеру Карлсону
Источник:ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали реакцию россиян на недавнее интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Основной целью Кремля было создать информационный эффект и истерику на Западе.
В отчете ISW говорится, что в России считают, что Путин не сказал никакой новой информации в интервью, а просто повторил для американской аудитории давние нарративы Кремля о полномасштабном вторжении в Украину. Такого мнения придерживаются, в частности, известные российские военные блогеры и так называемые "военкоры". Один российский милитарный блогер утверждал, что интервью Путина имело целью популяризировать российскую внешнюю политику среди американцев, которые активно задействованы в социальных сетях и среди избирателей.
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Попытка сформировать повестку дня на Западе
В Кремле сосредоточились на том, чтобы представить интервью как чрезвычайно успешную попытку России сформировать информационное поле на Западе. Власти утверждают, что интервью продемонстрировало, что Путин является влиятельным мировым лидером.
В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что американский интерес к интервью Путина "неоспорим" и что Кремль заинтересован в реакции на интервью за рубежом.
Источники, близкие к Администрации Президента РФ, так же сообщили российскому оппозиционному изданию "Медуза" , что интервью Путина не было рассчитано на российскую аудиторию и что Кремль намерен создать информационный эффект и истерику на Западе,
– пишут аналитики ISW.
О чем Путин говорил в интервью Такеру Карлсону
- Все два часа интервью были насыщены нарративами кремлевской пропаганды. Путин цинично заявлял, что "Россия и Украина рано или поздно договорятся", а потом добавил, что якобы "украинцы до сих пор чувствуют себя русскими". И вообще, по мнению Путина, "украинцев придумали поляки".
- Также Путин не упустил возможность похвастаться "величием" России. Он убежден, что "Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России". Путин заявил, что странам Запада якобы стоит "хорошо подумать, что делать дальше".
- Российское вторжение в Украину Путин уже традиционно называл "гражданской" войной.