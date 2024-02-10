Путин хотел создать истерику: в ISW проанализировали скандальное интервью Такеру Карлсону

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали реакцию россиян на недавнее интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Основной целью Кремля было создать информационный эффект и истерику на Западе.

В отчете ISW говорится, что в России считают, что Путин не сказал никакой новой информации в интервью, а просто повторил для американской аудитории давние нарративы Кремля о полномасштабном вторжении в Украину. Такого мнения придерживаются, в частности, известные российские военные блогеры и так называемые "военкоры". Один российский милитарный блогер утверждал, что интервью Путина имело целью популяризировать российскую внешнюю политику среди американцев, которые активно задействованы в социальных сетях и среди избирателей.

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Попытка сформировать повестку дня на Западе

В Кремле сосредоточились на том, чтобы представить интервью как чрезвычайно успешную попытку России сформировать информационное поле на Западе. Власти утверждают, что интервью продемонстрировало, что Путин является влиятельным мировым лидером.

В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что американский интерес к интервью Путина "неоспорим" и что Кремль заинтересован в реакции на интервью за рубежом.

Источники, близкие к Администрации Президента РФ, так же сообщили российскому оппозиционному изданию "Медуза" , что интервью Путина не было рассчитано на российскую аудиторию и что Кремль намерен создать информационный эффект и истерику на Западе,

– пишут аналитики ISW.

О чем Путин говорил в интервью Такеру Карлсону