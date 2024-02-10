Военный эксперт Юрий Федоров рассказал 24 Каналу, что это была одна из стратегических операций российского президента, которые отвечают за обработку общественного мнения прежде всего на Западе. В чем главные провалы интервью – читайте в нашем материале.

Интересно Какие лживые нарративы о мире и войне пытался продвинуть Путин в интервью скандальному Карлсону

Такер Карлсон – чрезвычайно популярный журналист в правых кругах США. Один из самых подготовленных американских интервьюеров. Конечно у него появился соблазн выступить "послом доброй воли" от Кремля и правой аудитории Запада прислать послание от Владимира Путина, которое должно было бы исправить его крайне плохой вид в освещении западных СМИ.

Также замысел связан с тем, что Карлсон ближайший сотрудник Дональда Трампа и теперь уже журналист передал послание Путину. Нужно было показать главу Кремля таким могущественным и одновременно человечным диктатором. Однако им не удалось,

– подчеркнул военный эксперт.

В интервью Путин выглядел пожилым человеком, погруженным в собственные нелепые идеи, и совсем не таким, каким хотел показать Карлсон. Американский журналист скукожился уже на 10 – 15 минуте и понял, что разговор провалился, потому что российский президент читал "лекцию", хаотично пересказывая историю отношений России и Украины.

Беседа была совсем неадекватной и неинтересной американской аудитории, в частности сторонникам Трампа. Избиратели политика вряд ли знают, где располагаются Москва и Киев, а Путин им проповедовал о письмах украинского гетмана Богдана Хмельницкого, киевских князей и интриги с Западом.

Далее Владимир Путин обвинял Запад в том, что он его обманул – это навязчивая идея человека с патологическим мышлением. Тогда у любого здравомыслящего человека, даже симпатизирующего главе Кремля, возникает вопрос: "Если Путина постоянно обманывают, то какой же он тогда лидер?". Так как руководитель должен с самого начала понять, что его хотят оболгать и соответственно принять для этого необходимые меры для противодействия, а он позволяет, чтобы его обманывали.

Интервью можно назвать ИПСО стратегического значения, которое провалилось. Карлсон получил свой гонорар за это дело, но никакого успеха не было,

– отметил Юрий Федоров.

Что стало наиболее уязвимым для американцев

Очень болезненным для Соединенных Штатов Америки стал вопрос "что происходит с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем?", который находится в российской тюрьме по обвинению в шпионаже. Он якобы работал "в интересах американских спецслужб", и его задержали, когда он якобы "получал секретную информацию на конспиративной основе".

Путин во время интервью намекнул на готовность обменять Гершковича на россиянина Вадима Соколова, который является, вероятно, сотрудником российских спецслужб и которого приговорили в Германии к пожизненному лишению свободы за убийство бывшего полевого чеченского командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году в Берлине.

Это вообще провал. Как американского журналиста ставят в один ряд с наемным убийцей? Неудач в интервью было много, не получился замысел у "шефов" российской пропаганды. Теперь администрация президента России будет оправдываться и думать, нужно ли было выпускать Путина на такое ответственное мероприятие, не подготовив его,

– констатировал Федоров.

Как в мире отреагировали на интервью