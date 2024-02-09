Во время разговора Путин выдал ряд и других циничных заявлений. К примеру, российский президент нес бред о том, что "Россия вынужденно взяла под контроль Крым", а также утверждал, что "украинцев выдумали поляки".

К теме Путин дал интервью Такеру Карлсону: главное из разговора пропагандиста и президента России

Какими видит Путин отношения между Россией и Украиной

Интервью Путина американскому "журналисту" кишит классическими нарративами российской пропаганды. Очевидно, в Кремле уже устали разрабатывать новые методички, поэтому повторяют постоянно старые нарративы.

Так, российский президент выдал очередное циничное и очень абсурдное заявление, что, мол, "Россия и Украина рано или поздно договорятся", а в придачу сказал, что якобы "украинцы до сих пор чувствуют себя русскими". И вообще, по мнению Путина, "украинцев якобы придумали поляки".

Кровопролитную войну, которую начала именно Россия, Путин называет "гражданской".

То, что происходит – элемент гражданской войны,

– заявил Путин.

Понятное дело, не мог Путин и не "похвастаться" в таком пропагандистском интервью. Так, российский диктатор заявлял, что "Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России". Путин начал абсурдно заявлять, что странам Запада якобы стоит "хорошо подумать, что делать дальше". В свою очередь он добавил, что якобы в России "готовы к диалогу".

Как реагируют на интервью Путина и Такера Карлсона