Во время разговора Путин выдал ряд и других циничных заявлений. К примеру, российский президент нес бред о том, что "Россия вынужденно взяла под контроль Крым", а также утверждал, что "украинцев выдумали поляки".
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Какими видит Путин отношения между Россией и Украиной
Интервью Путина американскому "журналисту" кишит классическими нарративами российской пропаганды. Очевидно, в Кремле уже устали разрабатывать новые методички, поэтому повторяют постоянно старые нарративы.
Так, российский президент выдал очередное циничное и очень абсурдное заявление, что, мол, "Россия и Украина рано или поздно договорятся", а в придачу сказал, что якобы "украинцы до сих пор чувствуют себя русскими". И вообще, по мнению Путина, "украинцев якобы придумали поляки".
Кровопролитную войну, которую начала именно Россия, Путин называет "гражданской".
То, что происходит – элемент гражданской войны,
– заявил Путин.
Понятное дело, не мог Путин и не "похвастаться" в таком пропагандистском интервью. Так, российский диктатор заявлял, что "Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России". Путин начал абсурдно заявлять, что странам Запада якобы стоит "хорошо подумать, что делать дальше". В свою очередь он добавил, что якобы в России "готовы к диалогу".
Как реагируют на интервью Путина и Такера Карлсона
- Такер Карлсон известный своей антиукраинской позицией. Он неоднократно повторял тезисы российской пропаганды. К примеру, Такер Карлсон заявлял, что Россия якобы не взрывала Каховскую ГЭС. Более того, он называл президента Украины "диктатором".
- В ЕС сравнили Такера Карлсона с российскими рупорами Кремля – пропагандистами Владимиром Соловьевым и Маргаритой Симоньян. После интервью с Путиным в ЕС предлагают ввести санкции против Такера Карлсона.
- Ряд западных СМИ предположил, что интервью "американского Соловьева" Такера Карлсона может "расколоть общество", что повлияет на поддержку Украины. Впрочем, в Белом доме отметили, что США не будут прекращать оказывать военную и финансовую помощь Украине.