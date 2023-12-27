Путін і Лукашенко побоюються: активізація теми переговорів має три мети

Президент Білорусі Алєксандр Лукашенко під час візиту до Росії заявив, що "буде крах", якщо війна не закінчиться у 2024 році. Очевидно, що прихвостень Владіміра Путіна та куплена західна преса просувають перемовини з Україною.

Лукашенко – пропагандист Кремля, тому виконує доручену функцію. Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко розповів 24 Каналу, що активізація теми перемовин має три цілі.

Дивіться також Google ретранслює російську пропаганду? Як подолати зомбування росіян

У 2024 році в Росії та Білорусі повинні відбутися вибори. У Білорусі – це єдиний день призначення депутатів усіх рівнів. Лукашенко вже погодив списки й зрозуміло, кого "оберуть" в парламент.

У країні-агресорці – це переобрання Путіна на посаду президента Росії. Лукашенко та Путін зацікавлені, щоб у цей момент настало перемир'я.

Три мети активізації перемовин

По-перше, вони бояться, що Україна напередодні або під час виборів здійснить серйозні дії на лінії фронту, що може призвести до впливу на виборчу ситуацію на території Росії.

Алєксандр Лукашенко перманентно кидає ідеї про важливість домовитися про переговори й навіть посилається на Володимира Зеленського, який буцім це розуміє.

Президент України зазначив, що питання перемовин із Росією на сьогодні не актуальне, і він не бачить запиту Росії щодо цього.

По-друге, вони хочуть створити ефект "Росія та Білорусь завжди за мир, це Захід поганий і він підбурює Україну не сідати за стіл переговорів". Путін та Лукашенко насичують росіян та білорусів пропагандою, і, на жаль, це діє на певну кількість людей.

По-третє, вони хочуть демотивувати українців. Постійні розмови про мир та перемовини направлені на те, щоб в українців було менше мотивації боротися за свою землю та батьківщину,

– зазначив Латушко.

Яка мета візиту Лукашенка

Алєксандр Лукашенко традиційно відвідав Росію, коли вся Європа святкує Різдво, себто 25 грудня. Також у Санкт-Петербурзі зібралися майже всі країни СНД. Латушко переконаний, що всі представники держав "тримали у кишені дулю" Путіну, який намагається показати свою впливовість та "центр тяжіння".

Проте абсолютно усі країни розробили програму "посилення своєї національної безпеки". З огляду на те, що вони розглядають Росію як країну, яка претендує на їхню територію та державність. Неодноразово на рівні державної думи та низці пропагандистський ЗМІ заявляли це щодо Казахстану, Узбекистану і так далі,

– сказав керівник Народного антикризового управління.

Всі розуміють роль Росії, проте не готові поки повернутися спиною. Багато держав мають економічні зв'язки.

Натомість Лукашенко як і зазвичай приїхав просити грошей. Цікаво те, що вчора він відмовив Путіну та єдиний не пішов на екскурсію визначними пам'ятками Санкт-Петербурга.

З чим це пов'язано? Хтось скаже горло у нього болить. Проте пов'язано це з фізіологією – йому складно ходити. Не смертельно, але фізіологія нагадує про себе. Проблема на колінному суглобі й операція потрібна на хребті, тому йому важко рухатися,

– зауважив Павло Латушко.

Слід зазначити, що Лукашенко досі не зустрівся з Путіним. Якщо цього не станеться, то тоді проблеми у взаєминах двох диктаторів підтвердяться. Ба навіть, під час нещодавнього візиту кремлівського очільника в Мінськ зустріч також не відбулася.

Росія вчергове підіймає тему переговорів: що відомо