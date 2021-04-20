Путін може говорити про Україну й Білорусь, – Фейгін про послання очільника Кремля парламенту

Володимир Путін 21 квітня виголосить щорічне послання Федеральним Зборам. Президент Росії може зачепити тему війни на Донбасі та політичну ситуацію в Білорусі.
Джерело:24 канал
Про це розповів російський адвокат Марк Фейгін. І додав, наразі поширюється чимало прогнозів стосовно того, про що буде це послання Путіна парламенту.
Читайте також Чи стане послання Путіна початком великої війни: інтерв'ю з Піонтковським – відео
Про що може бути послання Путіна Федеральним Зборам
"Говорити про Україну він буде точно. На мою думку, щось буде сказано саме в бік війни", – вважає Марк Фейгін.
Втім правозахисник не впевнений, чи Путін під час цього оголосить про відкритий наступ на Україну.
Він також зауважив, що 22 квітня відбудеться засідання Ради Федерацій. І наразі є загадкою, чи попросить очільник Кремля схвалити дії уряду щодо початку агресивних дій проти нашої країни.Зверніть увагу! Російський публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю 24 каналу підкреслив, що Рада Федерацій не приймає ніяких законів. Але це орган грає суттєву роль в таких питаннях, як оголошення війни.
На думку Марка Фейгіна, однією з тем послання Путіна може бути й ситуація в Білорусі. До того ж за 2 дні після цього, 23 квітня, в Москву має прибути Олександр Лукашенко.
Це теж може стати предметом послання. Мовиться про так званий аншлюс Білорусі (приєднання до Росії – 24 канал),
– прокоментував російський адвокат.
І зазначив, Путін може скористатися так званою спробою замаху на самопроголошеного президента Білорусі, якому нібито завадило ФСБ Росії.
Фейгін назвав можливі теми послання Путіна парламенту: відео
Лукашенко заявив про спробу замаху: що відомо
- Олександр Лукашенко 17 квітня заявив, що на його сім'ю нібито готували замах. Він звинувачує в цьому спецслужби США.
- Самопроголошений президент Білорусі розповів, що його з синами мали викрасти, а потім тримати в одному з підвалів Гомеля.
- У Росії підтвердили слова Лукашенка. І заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які нібито планували у себе в країні військовий переворот. Мовляв, до цього мали бути залучені українські націоналісти.
- У США та Польщі вже відповіли на звинувачення Олександра Лукашенка. В Держдепі США вважають абсолютно хибним будь-яке припущення про те, що американський уряд стояв за цим. Представники президента Польщі також заявили, що країна не мала й не має намірів брати участь у замаху на Лукашенка.