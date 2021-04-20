Путін може говорити про Україну й Білорусь, – Фейгін про послання очільника Кремля парламенту

Володимир Путін 21 квітня виголосить щорічне послання Федеральним Зборам. Президент Росії може зачепити тему війни на Донбасі та політичну ситуацію в Білорусі.

Про це розповів російський адвокат Марк Фейгін. І додав, наразі поширюється чимало прогнозів стосовно того, про що буде це послання Путіна парламенту.

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Про що може бути послання Путіна Федеральним Зборам

"Говорити про Україну він буде точно. На мою думку, щось буде сказано саме в бік війни", – вважає Марк Фейгін.

Втім правозахисник не впевнений, чи Путін під час цього оголосить про відкритий наступ на Україну.

Він також зауважив, що 22 квітня відбудеться засідання Ради Федерацій. І наразі є загадкою, чи попросить очільник Кремля схвалити дії уряду щодо початку агресивних дій проти нашої країни.

Російський публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю 24 каналу підкреслив, що Рада Федерацій не приймає ніяких законів . Але це орган грає суттєву роль в таких питаннях, як оголошення війни.

На думку Марка Фейгіна, однією з тем послання Путіна може бути й ситуація в Білорусі. До того ж за 2 дні після цього, 23 квітня, в Москву має прибути Олександр Лукашенко.

Це теж може стати предметом послання. Мовиться про так званий аншлюс Білорусі (приєднання до Росії – 24 канал),

– прокоментував російський адвокат.

І зазначив, Путін може скористатися так званою спробою замаху на самопроголошеного президента Білорусі, якому нібито завадило ФСБ Росії.

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