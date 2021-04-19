Лукашенко став другим "розіп'ятим хлопчиком", – Піонтковський назвав фейком "план замаху"
Олександр Лукашенко заявив, що спецслужби США готували замах на нього та його дітей. А ФСБ Росії вдалося зірвати спецоперацію. Російський публіцист Андрій Піонтковський назвав фейком такі заяви.
Джерело:24 канал
Самопроголошений президент Білорусі розповів, що його з синами мали викрасти, а потім тримати в одному з підвалів Гомеля. Андрій Піонтковський підкреслив, що в Росії наразі ця тема є значно свіжішою, ніж навіть ситуація в Україні.
До теми Лукашенко звинувачує США у підготовці замаху на нього та дітей
Публіцист також порівняв цю історію з відомими фейками російських пропагандистів про "розіп'ятого хлопчика" і загибель дитини на Донбасі.
"Лукашенко став другим "розіп'ятим хлопчиком". Тиждень крутилося про дитину, що підірвалася на міні. Тепер – "розіп'ятий хлопчик" Лукашенко", – підкреслив він.
Схоже на одну з багатоходівок Путіна, – Піонтковський про історію з замахом на Лукашенка
Імовірних організаторів замаху на самопроголошеного президента Білорусі затримала саме ФСБ Росії. Андрій Піонтковський вважає, що Путін міг бути безпосередньо причетним до цього.
Схоже, що це була одна з геніальних путінських багатоходівок. Лукашенка налякали, що хотіли вбити його дітей. Путін його врятував,
– відзначив він.
За його словами, таким чином очільник Кремля хотів вирвати в Лукашенка згоду на передостанні чи останні кроки для того, аби приєднати Білорусь до Росії.
"Адже вся драма відносин Москви й Мінська полягає в тому, що Лукашенко чинив запеклий опір абсолютному поглинанню Білорусі", – зауважив російський публіцист.
До того ж він пригадав, Лукашенко збирається приїхати в Росію 22 квітня. 21 квітня Путін виголошуватиме традиційне послання Федеральним Зборам. А на 23 квітня заплановано надзвичайне засідання Ради Федерації.
Цей орган не приймає ніяких законів. Він суттєву роль грає в таких питаннях, як оголошення війни. Тож щось буде пов’язане або з білоруським, або з українським порядком,
– зазначив Андрій Піонтковський.
Повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: дивіться відео
Що цьому передувало
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на його сім'ю нібито готували замах. Він звинувачує в цьому спецслужби США.
- У Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які нібито планували у себе в країні військовий переворот. І додали, до цього мали бути залучені українські націоналісти.
- У США та Польщі вже відповіли на звинувачення Олександра Лукашенка. В Держдепі США вважають абсолютно хибним будь-яке припущення про те, що американський уряд стояв за цим. Представники президента Польщі також заявили, що країна не мала й не має намірів брати участь у замаху на Лукашенка.
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