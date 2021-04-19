Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы США готовили покушение на него и его детей. А ФСБ России удалось сорвать спецоперацию. Российский публицист Андрей Пионтковский назвал фейком такие заявления.

Самопровозглашенный президент Беларуси рассказал, что его с сыновьями должны были похитить, а затем держать в одном из подвалов Гомеля. Андрей Пионтковский подчеркнул, что в России пока эта тема значительно свежее, чем даже ситуация в Украине.

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Публицист также сравнил эту историю с известными фейками российских пропагандистов о "распятом мальчике" и о гибели ребенка на Донбассе.

"Лукашенко стал вторым "распятым мальчиком". Неделю крутилось о ребенке, который подорвался на мине. Теперь – "распятый мальчик "Лукашенко", – подчеркнул он.

Справка. В 2014 году российские пропагандисты распространили фейк о мальчике, которого якобы распяли украинские военные в Славянске. В 2021 году оккупанты обвинили Вооруженные силы Украины в гибели 5-летнего ребенка. Произошло это якобы потому, что наши бойцы скинули взрывное устройство с беспилотника на село Александровское.

Похоже на одну из многоходовок Путина, – Пионтковский об истории с покушением на Лукашенко

Вероятных организаторов покушения на самопровозглашенного президента Беларуси задержала именно ФСБ России. Андрей Пионтковский считает, что Путин мог быть непосредственно причастным к этому.

Похоже, что это была одна из гениальных путинских многоходовок. Лукашенко напугали, что хотели убить его детей. Путин его спас,

– отметил он.

По его словам, таким образом глава Кремля хотел вырвать у Лукашенко согласие на предпоследние или последние шаги для того, чтобы присоединить Беларусь к России.

"Ведь вся драма отношений Москвы и Минска заключается в том, что Лукашенко оказывал упорное сопротивление абсолютному поглощению Беларуси", – отметил российский публицист.

К тому же он вспомнил, что Лукашенко собирается приехать в Россию 22 апреля. 21 апреля Путин будет произносить традиционное послание Федеральному Собранию. А на 23 апреля запланировано чрезвычайное заседание Совета Федерации.

Этот орган не принимает никаких законов. Он существенную роль играет в таких вопросах, как объявление войны. Поэтому это будет связано либо с белорусским, либо с украинским порядком,

– отметил Андрей Пионтковский.

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