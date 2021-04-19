Лукашенко стал вторым "распятым мальчиком", – Пионтковский назвал фейком "план покушения"
Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы США готовили покушение на него и его детей. А ФСБ России удалось сорвать спецоперацию. Российский публицист Андрей Пионтковский назвал фейком такие заявления.
Источник:24 канал
Самопровозглашенный президент Беларуси рассказал, что его с сыновьями должны были похитить, а затем держать в одном из подвалов Гомеля. Андрей Пионтковский подчеркнул, что в России пока эта тема значительно свежее, чем даже ситуация в Украине.
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Публицист также сравнил эту историю с известными фейками российских пропагандистов о "распятом мальчике" и о гибели ребенка на Донбассе.
"Лукашенко стал вторым "распятым мальчиком". Неделю крутилось о ребенке, который подорвался на мине. Теперь – "распятый мальчик "Лукашенко", – подчеркнул он.
Похоже на одну из многоходовок Путина, – Пионтковский об истории с покушением на Лукашенко
Вероятных организаторов покушения на самопровозглашенного президента Беларуси задержала именно ФСБ России. Андрей Пионтковский считает, что Путин мог быть непосредственно причастным к этому.
Похоже, что это была одна из гениальных путинских многоходовок. Лукашенко напугали, что хотели убить его детей. Путин его спас,
– отметил он.
По его словам, таким образом глава Кремля хотел вырвать у Лукашенко согласие на предпоследние или последние шаги для того, чтобы присоединить Беларусь к России.
"Ведь вся драма отношений Москвы и Минска заключается в том, что Лукашенко оказывал упорное сопротивление абсолютному поглощению Беларуси", – отметил российский публицист.
К тому же он вспомнил, что Лукашенко собирается приехать в Россию 22 апреля. 21 апреля Путин будет произносить традиционное послание Федеральному Собранию. А на 23 апреля запланировано чрезвычайное заседание Совета Федерации.
Этот орган не принимает никаких законов. Он существенную роль играет в таких вопросах, как объявление войны. Поэтому это будет связано либо с белорусским, либо с украинским порядком,
– отметил Андрей Пионтковский.
Полное интервью с Андреем Пионтковским: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на его семью якобы готовили покушение. Он обвиняет в этом спецслужбы США.
- В России заявили, что совместно с КГБ Беларуси задержали двух белорусских граждан, которые якобы планировали у себя в стране военный переворот. И добавили, к этому должны были быть привлечены украинские националисты.
- В США и Польше уже ответили на обвинения Александра Лукашенко. В Госдепе США считают абсолютно ложным любое предположение о том, что американское правительство стояло за этим. Представители президента Польши также заявили, что страна не имела и не имеет намерений участвовать в покушении на Лукашенко.
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