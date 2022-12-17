Путін не має перешкод для офіційної окупації Білорусі: які 2 питання непокоять Лукашенка

Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко вже багато в чому поступився Владіміру Путіну. Проте білоруський диктатор не хоче віддавати наказу про наступ на Україну.

Про це для 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він зазначив, що Лукашенко не боїться бунту білоруських військових.

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"Якщо навіть він теоретично віддасть наказ, то чи є ймовірність, що його виконає білоруська армія. Думаю, що знаючи звичаї в російській армії, він розуміє, що першими на міни й проти українців кинуть саме білорусів", – сказав Загородній.

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Путін може окупувати Білорусь

Політолог вважає, що бойові частини білоруської армії знищать протягом тижня, якщо вони не почнуть самі здаватися. Проте, як зазначив експерт, постає питання, хто втримуватиме владу Лукашенка.

Він зміг це зробити коштом армійських частин, які виступали за нього. Наступне питання, яке, думаю, турбує Лукашенка – хто його захистить у разі окупації Білорусі. Не відкидаю, що Путін замість України може окупувати Білорусь, бо там немає кому опиратися, – сказав Загородній.

Він додав, що вся верхівка Білорусі лояльна до Росії, там немає громадянського суспільства. На думку політолога, для росіян загарбання Білорусі Путін може пояснити як відновлення імперії.

"Проблема в тому, що за Білорусь немає кому заступитися. Якщо Кремль нагнав 10 чи 20 тисяч мобілізованих, то можна вважати, що країна де-факто окупована. Що заважає Путіну окупувати Білорусь. Можна прибрати Лукашенка, поставити свого міністра оборони (на це вже натякав Шойгу). Росіяни можуть воювати проти мирних білорусів", – розповів Загородній.

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