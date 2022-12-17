Путин не имеет препятствий для официальной оккупации Беларуси: какие 2 вопроса беспокоят Лукашенко

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уже во многом уступил Владимиру Путину. Однако белорусский диктатор не хочет отдавать приказ о наступлении на Украину.

Об этом для 24 канала рассказал политолог Тарас Загородний. Он отметил, что Лукашенко не опасается бунта белорусских военных.

К теме Путин в Минске будет подталкивать Лукашенко к сухопутному вторжению, – Подоляк

"Если даже он теоретически отдаст приказ, есть ли вероятность, что его выполнит белорусская армия? Думаю, что зная обычаи в российской армии, Лукашенко понимает, что первыми на мины и против украинцев бросят именно белорусов", – сказал Загородний.

Обратите внимание – Тарас Загородний о Беларуси в войне: смотрите видео

Путин может оккупировать Беларусь

Политолог считает, что боевые части белорусской армии уничтожат в течение недели, если они не начнут сами сдаваться. Однако, как отметил эксперт, возникает вопрос, кто будет удерживать власть Лукашенко.

Он смог это сделать на средства армейских частей, выступавших за него. Следующий вопрос, который, думаю, беспокоит Лукашенко – кто его защитит в случае оккупации Белоруси. Не исключаю, что Путин вместо Украины может оккупировать Беларусь, потому что там некому противиться, – сказал Загородний.

Он добавил, что вся верхушка Беларуси лояльна России, там нет гражданского общества. По мнению политолога, для россиян захват Беларуси Путин может объяснить как восстановление империи.

"Проблема в том, что за Беларусь некому заступиться. Если Кремль нагнал 10 или 20 тысяч мобилизованных, то можно считать, что страна де-факто оккупирована. Можно убрать Лукашенко, поставить своего министра обороны (на это уже намекал Шойгу). Россияне могут воевать против мирных белорусов", – рассказал Загородний.

Путин поедет в Минск: чего хочет диктатор