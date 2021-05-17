Путін мстить Україні за прагнення до Європи, – Піонтковський

Віктор Медведчук не є тим, хто визначав би політику Володимира Путіна щодо України. Президент Росії мстить Україні за серйозніші речі.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Також в ефірі програми "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським спілкувалися колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак та головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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Андрій Піонтковський: Путін мстить Україні, за прагнення до незалежності, європейський вибір, за спротив російській агресії та відмову підкоритися диктатурі Кремля. У Путіна головна ідея – це підпорядкування України та її вищої політичної еліти. Вони хочуть бути імперією і не прощають Україні відмови.

Медведчук – неефективний для Кремля

Денис Казанський: Медведчук не є ефективним інструментом, він – політичний невдаха. Усі проєкти, за які він брався, провалювалися. До провального "Українського вибору" був ще абсолютно курйозний блок "Не так", який набрав нікчемні результати та провалився.

На думку багатьох проросійських політиків, Медведчук поховав перспективу ОПЗЖ – є кум Путіна, він дуже токсичний, і є певна електоральна стеля, в яку він вперся. Якби такого очевидного російського агента не було – можливо, ОПЗЖ могла б рости як незрозуміла партія. Медведчук розставив всі крапки над "і". Я вважаю, що це дуже невдала ставка Росії.

Медведчук просто не подобається електорату як людина. Навіть політики з проросійського флангу зазначають, що абсолютно ніхто не вийшов на підтримку заблокованих телеканалів чи Медведчука у суді. Туди привели тільки кілька тітушок, яких привіз Кива.

Повний випуск програми "Між іншим" на 24 каналі: дивіться відео

Чи може Байден домовитись з Путіним

13 травня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід куму Путіна Віктору Медведчуку. Перед тим політику висунули підозру у державній зраді.

Дмитро Гнап: Є розмови щодо нової зустрічі Путіна та Байдена. Який інтерес нинішньої американської адміністрації? Тобто, вони жорстко відстоюватимуть, боротимуться за Україну чи водночас будуть домовлятись за спиною України з Кремлем?

Андрій Піотнковський: Ні, домовлятись за спиною України з Кремлем вони не будуть. Це означало б масштабні геополітичні, геопсихологічні втрати для них в усьому світі. Про це Блінкен заявив вже вернувшись з України 2 дні тому – що так, "ми будемо розмовляти з Путіним, ми будемо розмовляти з позиції сили".

З того, що сказали в Києві, під час візиту Блінкена, мені найвагомішим є те, що обидві сторони домовились, що вони будуть тісно координувати між собою підготовку до саміту. Тобто Байден поїде не як великий поліцейський, який буде виступати посередником між Україною та Росією, про що вони там посварились, а як лідер Заходу й вільного світу.

Чому викрадення Чауса перетворилося у безглуздість

Юрій Бутусов: Одна з дійсно резонансних кримінальних справ насправді добігала свого логічного результату. Національне антикорупційне бюро провело розслідування, Вищий антикорсуд визначив статус дійових осіб справи щодо вивезення Чауса в Молдову у 2016 році.

Очікувалася екстрадиція Чауса. Про це Зеленський говорив з новою президенткою Молдови Майєю Санду. Вона була опоненткою партнера Порошенка Плахотнюка і була зацікавленою особою у видачі Чауса в Україну.

Незрозумілим чином за 2 тижні до проведення засідання суду в Молдові щодо видачі Чауса чомусь викрадають Чауса люди, які, за повідомленням молдавської поліції, причетні до українських спецслужб.

Тут знову анекдот, тому що це, мабуть, перший випадок, коли молдавська поліція спіймала й визначила якихось шпигунів. Це абсолютно безглузда історія, яка мала бути для чинної влади тріумфом й перемогою. Чомусь, це все просто абсолютно заплутано.

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Чаус – це маленька граната під українську політику. На підставі його заяв можна залучити до відповідальності п'ятого президента Петра Порошенка за його вивезення в Молдову, і шостого президента Володимира Зеленського – за ввезення зворотнім шляхом. "Зливаючи" обох президентів, Чаус може піти на угоду зі слідством і вийти сухим з води взагалі.

Справа щодо Чауса: коротко