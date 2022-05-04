Путін наказав знищити усю країну, – Денісова про дозвіл окупантам на звірства та ґвалтування
Джерело:Blick
Накази російським нелюдям про ґвалтування українок віддавав особисто президент Росії Володимир Путін. Все для того, аби знищити Україну.
Таку думку озвучила українська омбудсменка Людмила Денісова в інтерв'ю виданню Blick.
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Вона наголосила, що насильницькі дії щодо українців – це пряма зброя ворога проти мирного населення України.
Суть у тому, що вони (росіяни – 24 канал) хочуть позбавити жінок можливості чи бажання знов мати дітей. Це явний геноцид. Солдати покладаються на накази Путіна знищити всю країну,
– підкреслила Денісова.
Лише на Київщині – понад 400 жертв насилля
Після звільнення Київщини від ворожої окупації, люди почали повідомляти про зґвалтування росіянами. Згодом на гарячу лінію з надання психологічної підтримки надійшло понад 400 дзвінків з історіями сексуального насильства росіян над українцями.
"Ці випадки страшні. Коли психологи говорять, що вони, звісно, зустрічалися з жертвами побутового насильства, але те, що робили російські солдати з нашими жінками, дівчатами, дітьми, літніми людьми, чоловіками, було в сотні разів жорстокіше", – розповіла Денісова.
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За словами Людмили Денісової, звернення щодо сексуального насильства з тимчасово окупованих територій надходять лише тоді, коли там поновлюється зв'язок. А от з Маріуполя наразі не було дзвінків.
"Підвал для зґвалтувань" в Бучі – не вигадка
Денісова підтвердила дані про "підвал для зґвалтувань", який у Бучі організували російські війська. Там перебували 25 жінок віком у віці 14 до 24 років. 9 з 25 постраждалих вагітні, в тому числі 14-річна дівчина.
Уповноважена з прав людини наголосила, що більша частина постраждалих спершу повинні отримати психологічну допомогу й лише після цього зможуть дати свідчення проти злочинців.Зверніть увагу! Раніше СБУ оприлюднила перехоплені розмови окупантів зі своїми дружинами. Росіянки не лише не засуджують своїх чоловіків за зґвалтування, але й заохочують до цього.
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