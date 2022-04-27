Президентка звернулася до окупантів російською. Вона наголосила, що причини вторгнення в Україну – незрозумілі для всього цивілізованого світу.

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У своєму зверненні до окупантів Чапутова зауважила, що росіянам ніхто не загрожував та не робив нічого лихого, однак зараз вони "завдають шкоди" українцям. Вона згадала про кількох жертв загарбників, яких вони вбили чи зґвалтували. Президентка зауважила, що, чуючи про такі звірства, вона втрачає слова.

"Кожна війна – це насильство. Тому на шляху до цивілізації людство домовилося про певні правила, щоб захистити тих, хто може стати жертвами війни", – зазначила Чапутова.

Президентка наголосила, що російські військові втратили офіцерську честь та знехтували військовою дисципліною та правилами ведення війни. З кожним вбитим українцем вони продовжують зраджувати ці чесноти.

Російські солдати, командири та всі, кого це стосується. Якщо ви ще відчуваєте в собі залишки людяності, оживіть її й покінчіть із цією жахливою війною. Адже з кожним днем ви тільки збільшуєте армію понищених душ та тіл жінок, дітей, безневинних людей,

– закликала президентка.

Чапутова підсумувала, що завдання болю беззахисному – це вияв найбільшої слабкості.

Дивіться повне звернення Зузанни Чапутової:

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