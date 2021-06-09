Путін назвав Україну "породженням радянського періоду" і порівняв з нацистською Німеччиною

Володимир Путін назвав Україну породженням Радянського Союзу, перекресливши багатовікову історію нашої держави. Поділ на корінні і не корінні народи він порівняв із нацистською Німеччиною.

Таку заяву Володимир Путін зробив у інтерв'ю російським пропагандистам. Обурив його і наштовхнув на подібні цинічні висловлювання президентський законопроєкт Зеленського про корінні і некорінні народи України.

Раніше Путін заявив, що йому є про що говорити зі Зеленським

"Україна – породження радянського періоду"

За типовою українофобською риторикою Путін стверджує: сучасна Україна – це породження радянського періоду. Як він стверджує, Україну, якою вона є зараз, створили більшовики.

Об'єднуватися із Росією Україна почала у 1654 році після Переяславської ради. Він сказав, що тоді існували лише три окремі "області", на яких люди називали себе росіянами і православними.

Те, що було до того часу – Київську Раду, Велике Князівство Литовське, Галицько-Волинське Князівство, Гетьманщину – Путін просто опустив поза контекстом, наче того часу ніколи не було.

Наостанок Путін заявив, що це обширна тема, про яку можна говорити годинами, тому він подумає про підготовку до окремої статті, що стосується історії росіян в Україні.

"Закон Зеленського огидний"

Почався його обурливий спіч про історію України із питання про законопроєкт Володимира Зеленського щодо корінних і некорінних народів. Він абсолютно негативно оцінив закон Зеленського і назвав його "огидним".

Путін зазначив, що називати росіян некорінним народом України не просто некоректно, а смішно і безглуздо.

Сам по собі поділ на "другосортних", корінних, некорінних – це вже точно змахує на нацистську Німеччину. А як бути людям змішаної крові? Сам-то Зеленський єврей. Що у такому випадку робити?

– спитав Путін журналіста.

Законопроєкт про корінні народи: головне

Володимир Зеленський 18 травня вніс у Раду як невідкладний проєкт закону "Про корінні народи України". Він поясненює, хто є корінними народами України та які їхні права.

Під корінним народом розуміють автохтонну етнічну спільноту, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи.

У законопроєкті зазначено: корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми, кримчаки. Відзначимо: у переліку немає росіян.

Важливо, що законопроєкт гарантує культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України, права корінних народів України на сталий розвиток.