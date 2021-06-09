Путин назвал Украину "порождением советского периода" и сравнил с нацистской Германией

Владимир Путин назвал Украину порождением Советского Союза, перечеркнув многовековую историю нашего государства. Разделение на коренные и не коренные народы он сравнил с нацистской Германией.

Такое заявление Владимир Путин сделал в интервью российским пропагандистам. Возмутил его и натолкнул на подобные циничные высказывания президентский законопроект Зеленского о коренных и некоренных народах Украины.

Ранее Путин заявил, что ему есть о чем говорить с Зеленским

"Украина – порождение советского периода"

По типичной украинофобской риторике Путин утверждает: современная Украина – это порождение советского периода. Как он утверждает, Украину, какой она есть сейчас, создали большевики.

Объединяться с Россией Украина начала в 1654 году после Переяславской рады. Он сказал, что тогда существовали только три отдельные "области", на которых люди называли себя русскими и православными.

То, что было до того времени – Киевский совет, Великое Княжество Литовское, Галицко-Волынское княжество, Гетманщину – Путин просто опустил вне контекста, как будто того времени никогда не было.

Напоследок Путин заявил, что это обширная тема, о которой можно говорить часами, поэтому он подумает о подготовке отдельной статьи, касающейся истории россиян в Украине.

"Закон Зеленского отвратительный"

Путин отметил, что называть россиян некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и нелепо. Он совершенно негативно оценил закон Зеленского и назвал его "отвратительным".

Само по себе разделение на "второсортных", коренных, некоренных – это уж точно смахивает на нацистскую Германию. А как быть людям смешанной крови? Сам-то Зеленский еврей. Что в таком случае делать?

– спросил Путин журналиста.