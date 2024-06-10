У Путіна відсутнє стратегічне мислення: як веде свої справи очільник Кремля

Владімір Путін розуміє, що наступ окупаційних військ не вдався, а бажаних результатів він так і не отримав. Втім досі ухвалює лише тактичні рішення, а ніякої стратегії у Росії немає.

Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, додавши, що зазвичай тактичні рішення запізнілі. Наприклад, росіяни могли значно ефективніше використати вимушену паузу з постачанням зброї, яку пережила Україна.

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У Путіна відсутнє стратегічне мислення

"Як завжди не правильно оцінивши ситуацію, Путін думав, що ця пауза буде довшою. Тому на самому її кінці вирішив провести контрнаступ, який дуже швидко закінчився. Ймовірно, далі знову почнуться тактичні рішення", – сказав політолог.

Також можливо, що Росія накопичить ресурс і вирішить зосередитися на одній ділянці, наприклад, на Донбасі. Це потрібно, щоб дочекатися проведення виборів у США та сподіватися, що після цього допомога Україні нібито припиниться.

"У них (росіян – 24 Канал) немає стратегічного мислення, вони ситуативно ухвалюватимуть рішення. Варто згадати, що Путін під час форуму у Санкт-Петербурзі обіцяв, що буцімто не буде мобілізації. Він не хоче її проводити, але зрозуміло, що без цього будь-які масштабні дії взагалі неможливі", – зауважив Ігор Ейдман.

Для того, щоб створити чисельну перевагу на фронті та просунутися вперед – не вистачить лише контрактників. Тож стратегічно Росія ні до чого не готова, а до нової хвилі мобілізації – особливо. Найбільше, що зараз може зробити країна-агресорка – це провести локальний контрнаступ, який також швидко закінчиться.

Чому Путін боїться проводити мобілізацію

Варто зауважити, що перша хвиля набору військових у Росії вже пройшла. Це було локально та досить швидко. Зараз усім зрозуміло, що мобілізація не буде епізодичною, а свідчитиме про серйозну та продуману політику. Так нація зрозуміє, що її мобілізують, починається тотальна війна.

Ментально Путін не готовий бути вождем у тотальній війні, таким як був, наприклад, Адольф Гітлер чи Беніто Муссоліні. Ні, він старий і лінивий, а більшість часу присвячує розвагам та задоволенню, тому аж ніяк не готовий вести народ у бій,

– підкреслив Ігор Ейдман.

З огляду на це, Путін боїться глобальної мобілізації через свою невідповідність тій ролі, яку він намагається грати. Якщо рішення про мобілізацію все-таки ухвалять, то це стане очевидним. Владна верхівка також все зрозуміє і тоді виникнуть питання, як взагалі Путін втягнув їх у війну, хоча не знає, як її вести.

Ба більше, якби очільник Кремля хотів тотальної війни, то не призначив би головою міноборони економіста, а навпаки – поставив би генерала керувати урядом.

"Стратегічно Путін взагалі не мислить. Він думає лише тактичними ходами й сподівається на такі "важливі" російські слова як – "а може раптом". Раптом американці не дадуть допомогу, раптом розпадеться Євросоюз, раптом українці постануть проти Володимира Зеленського – за все це він тримається, як за рятувальну соломинку", – наголосив політолог.

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