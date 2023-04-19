Бункерний дід страшно боїться Гааги: Путін передумав летіти до Туреччини

Владімір Путін мав особисто бути присутнім на відкритті атомної станції "Аккую" 27 квітня. Але напередодні візиту стало відомо, що диктатор не полетить до Туреччини, а буде присутній з допомогою відеозв'язку.

Себто відкриття атомної електростанції "Аккую" на південному узбережжі Туреччини відбудеться без бункерного діда. Про це в інтерв'ю розповів турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган.

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Путін буде на церемонії онлайн

Путін візьме участь у церемонії в режимі відеоконференції,

– зазначив Ердоган.

Достеменно невідомо, що стало причиною ухвалення такого рішення. Не виключаємо, що не в останню чергу мовиться про страх Путіна бути затриманим через ордер Міжнародного кримінального суду. Але оскільки Туреччина не ратифікувала Римський статут, то причина може бути геть інша. Але ми не виключаємо, що через параноїдальний страх бункерний дід припинить відвідувати будь-які держави, де йому може бодай щось загрожувати.

Ердоган анонсував візит Путіна

Водночас слід розуміти, що візит Владіміра Путіна до Туреччини анонсував сам Реджеп Ердоган. Він висловлював припущення, що глава країни-агресорки 27 квітня буде присутнім на церемонії відкриття станції.

Місцеве видання DikGazete також розповідало, що глави держав вирушать до провінцій, постраждалих внаслідок землетрусів. Також під час зустрічі вони мали б обговорити подальше двостороннє партнерство у низці галузей. Правда, ще тоді у Кремлі повідомляли, що остаточного рішення щодо поїздки ніхто не ухвалював.

Який зв'язок Путіна та атомної станції

Почнімо з того, що мовиться про відкриття АЕС "Аккую" у турецькій провінції Мерсін. Ця станція має 4 енергоблоки, потужність кожного з яких складає 1 200 МВт. Відомо, що підписали угоду про її будівництво ще у 2010 році. Правда, з реалізацією не відразу склалося.

Цікаво, що у 2018 році з'явилася інформація про те, що з проєкту вийшли приватні турецькі будівельні компанії. Тоді ж спорудженням станції почав займатися російський "Росатом". До слова, його дочірні компанії стали генеральними проєктувальниками, а також підрядниками об'єкта.

Але і це ще не все. Російські підрядники взяли на себе зобов'язання з обслуговування, експлуатації та виведення з експлуатації станції. Розрахована вона на 60 років роботи. Себто Туреччина та Росії таким чином фактично ще на понад пів століття продовжили свою співпрацю.

Як зауважив Ердоган в інтерв'ю, спочатку електроенергію почне виробляти перший блок. А сама станція забезпечуватиме Туреччину 10% усієї електроенергії. Крім того, вона дозволить уникати імпорту природного газу.