І цю поїздку бункерного діда вже проаналізували в Інституті з вивчення війни. Укладачі звіту зауважили, що цим так званим візитом Владімір Путін продовжував зображати себе військовим лідером.

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Що не так з цими "візитами"

Почнімо з того, що Кремль розповів про те, що 18 квітня Путін буцімто відвідав штаб російського угруповання "Дніпро" у Херсонській області та штаб національної гвардії "Схід", що в окупованій Луганській області. Тим часом прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що окуповані території бункерний дід відвідав 17 квітня. А тепер про головний прокол!

Аналітики звернули увагу на одне з відео з Путіним. У ньому диктатор заявив, що "наближається православне свято Великдень". А це означає, що якщо він таки і був на окупованих територіях, то ще до 16 квітня. Цікаво, що згодом у Кремлі відео відредагували, прибравши згадку про Великдень.

В Інституті звернули увагу на те, що 18 квітня лінію фронту в Авдіївці відвідав президент України Володимир Зеленський. Відтак, Кремль міг викласти ролик для того, щоб затьмарити поїздку українського лідера в інформаційному просторі.

Путін і близько не був біля лінії фронту

Зауважили аналітики, що російські воєнкори критикували російських чиновників. Їх обурювало те, що Зеленський відвідує лінію фронту, а Путін – ні. Саме тому останній у березні прибув посеред ночі до Маріуполя, щоб бодай якось покращити свій імідж лідера воєнного часу.

Тим часом оцей буцімто вчорашній візит потішив російських окупаційних чиновників. Вони стверджували, що він начебто підняв бойовий дух російських бійців, які готуються відбивати український контрнаступ.

А тепер увага. Геолокації кадрів свідчать, що Путін відвідав Арабатську стрілку на південному заході Херсонщини. А вона розташована за 130 кілометрів від найближчої лінії фронту. Думаємо, порівняння з візитом Зеленського до Авдіївки зайві.