Бункерный дед страшно боится Гааги: Путин передумал лететь в Турцию

Владимир Путин должен был лично присутствовать на открытии атомной станции "Аккую" 27 апреля. Но накануне визита стало известно, что диктатор не полетит в Турцию, а будет присутствовать с через видеосвязь.

То есть открытие атомной электростанции "Аккую" на южном побережье Турции состоится без бункерного деда. Об этом в интервью рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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Путин будет на церемонии онлайн

Путин примет участие в церемонии в режиме видеоконференции,

– отметил Эрдоган.

Доподлинно неизвестно, что стало причиной принятия такого решения. Не исключаем, что не в последнюю очередь говорится о страхе Путина быть задержанным из-за ордера Международного уголовного суда. Но поскольку Турция не ратифицировала Римский устав, то причина может быть совсем другая. Но мы не исключаем, что из-за параноидального страха бункерный дед перестанет посещать какие-либо государства, где ему может хоть что-то угрожать.

Эрдоган анонсировал визит Путина

В то же время следует понимать, что визит Владимира Путина в Турцию анонсировал сам Реджеп Эрдоган. Он высказывал предположение, что глава страны-агрессора 27 апреля будет присутствувать на церемонии открытия станции.

Местное издание DikGazete также рассказывало, что главы государств отправятся в провинции, пострадавшие в результате землетрясений. Также во время встречи они должны были обсудить дальнейшее двустороннее партнерство в ряде отраслей. Правда, еще тогда в Кремле сообщалось, что окончательного решения о поездке никто не принимал.

Какая связь Путина и атомной станции

Начнем с того, что говорится об открытии АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. Эта станция имеет 4 энергоблока, мощность каждого из которых составляет 1200 МВт. Известно, что подписали соглашение о его строительстве еще в 2010 году. Правда, с реализацией не сразу сложилось.

Примечательно, что в 2018 году появилась информация о том, что из проекта вышли частные турецкие строительные компании. Тогда же сооружением станции начал заниматься российский "Росатом". Кстати, его дочерние компании стали генеральными проектировщиками, а также подрядчиками объекта.

Но это еще не все. Российские подрядчики взяли на себя обязательство по обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Рассчитана она на 60 лет работы. То есть Турция и России таким образом фактически еще на более чем полувека продолжили свое сотрудничество.

Как заметил Эрдоган в интервью, поначалу электроэнергию начнет производить первый блок. А сама станция обеспечит Турцию 10% всей электроэнергии. Кроме того, она позволит избегать импорта природного газа.