Путін недооцінив, як Україна відреагує, – ексклюзивне інтерв'ю з генералом США Ходжесом

Російські війська активно виснажуються, а економіка Росії руйнується остаточно. Почавши війну проти українців, Володимир Путін недооцінив, як відреагує Україна і Захід.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі висловив генерал Бен Ходжес, екскомандувач армії США в Європі. Він також прокоментував реакцію Китаю на війну в Україні та звернувся до наших громадян.

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Про головну помилку Путіна

Путін не очікував, що його армія не зможе взяти Київ за 3 дні, як він мріяв. Чи були цим здивовані ви?

Чим я не здивований, то це тим, як добре воюють українські військові. Чим я не здивований, так це тим, який сильний український народ. Але я був здивований російськими військами. Я переоцінив їх спроможність.

Однак я не здивований тим, як добре показали себе українські військові.

Ви кажете, що вас не здивувала українська армія. Ви знали, що вона настільки підготовлена?

Я не про підготовленість. Я знав зі свого досвіду спілкування з українськими військовими, що вони, по-перше, міцні, а по-друге – здатні швидко адаптуватись і дуже сильні в технічних питаннях.



Ходжес каже, що не здивований тим, як добре воюють українські військові / Фото 24 каналу

Так, я знаю, що були проблемні питання. Наприклад, надто пізно почали формувати сили Територіальної оборони. Україна точно винесе уроки з цього досвіду і виправить ці проблеми. Але солдати і командири зробили дуже хорошу роботу з тим ресурсом, який вони мали.

У чому була помилка Путіна? Він переоцінив спроможності власної армії? Недооцінив потужність нашої? Недооцінив санкційного тиску, який став чинити Захід? Чи він просто – божевільний?

Ви праві, що він недооцінив, як Україна відреагує. Він недооцінив, як відреагує Захід. Але насправді я думаю, що те, як проявили себе російські збройні сили, відображає десятиліття корупції всередині міноборони Росії, корупції в оборонній промисловості, корупції у військових підрозділах.

З усіма тими грішми, які вони витрачали на модернізацію, вони мали б показати себе краще. Але, очевидно, в реальності все це залишилось на папері.

Ми бачимо доказ того, що вони і навчання не проводили так, як треба, бо вони не можуть інтегрувати нормально свої повітряні, сухопутні, морські сили, сили спецоперацій, кібервійська.



У російської армії не було достатньої підготовки / Фото Getty Images

Вони не треновані нормально. Це складна задача, і вони не готові до цього, бо не тренувались. Є й інші проблемні речі: планування логістики, дисципліна на полі бою. Це все приклади того, що в них не було нормальних навчань і досвіду.

Про виснаження армії ворога

Як ви, як військовий, оцінюєте ситуацію станом на зараз?

Я вважаю, що російські війська виснажаться в наступні 7 – 8 днів. Коли суперник надто міцний, коли ти втрачаєш надто багато людей, якщо ти не маєш достатньо амуніції, або коли твої солдати втрачають здатність битись – все.

Думаю, у наступні 7 днів Росія виснажиться. У них немає достатньо амуніції, вони зазнають великих втрат і мають проблеми з особовим складом.

Тому вони просять Сирію дати бійців, тому вони просять Китай допомогти їм. У росіян проблеми і вони про це знають. І я думаю, десь тиждень відділяє нас від моменту, коли це їх повністю зупинить.

Вони все ще будуть здатні обстрілювати міста ракетами. Але їх здатність взяти, приміром, Київ чи інше велике місто – наприклад, Одесу – думаю, через 7 днів вони будуть нездатні на це. І тоді баланс сил зміниться повністю, а переваги України, як от логістична підтримка, покращаться.

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Але це не означає, що за тиждень закінчиться війна, так?

Ні, звичайно, ні. Це може тривати місяці. Але вирішальний етап, коли відбудеться зміна балансу сил – думаю, відбудеться десь за тиждень.

Саме тому дуже важливо, щоб Захід забезпечив все, про що попросила Україна, якомога швидше. Як сказав ваш президент (Зеленський – 24 канал) в Конгресі, що ми (Захід – 24 канал) маємо забезпечити вас усіма нагальними речами.

Ще одна важлива річ – це намагатись достукатись до росіян, говорити їм, що тут в Україні відбувається. 1 квітня в Росії стартує новий призов. 130 тисяч молодих чоловіків призвуть. 1 квітня.

Залишився тиждень, щоб достукатись до тих 130 тисяч родин і сказати їм: не відправляйте своїх дітей, не дайте використати їх у війні Путіна.

Якщо навіть лише якась частина з них залишить своїх дітей вдома – це матиме значний вплив. Ми знаємо, що якась частина росіян розуміє, що відбувається. Тому якщо кожен в Україні, хто має родичів чи друзів в Росії, кожен в Німеччині, Литві, Польщі, зв'яжеться з усіма, кого він знає, і скаже: "Не робіть цього"… Росіяни можуть зупинити це.

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Думаю, можна говорити про багато інших речей. Але в сухому залишку, російські солдати продовжують чинити вбивства – вбивати українських військових і український народ. І це ключове. Але думаю найближчий тиждень буде вирішальним.

Повне інтерв'ю з Беном Ходжесом на 24 каналі: дивіться відео

Про ядерну загрозу

Ви згадали промову президента Зеленського в Конгресі. Коли він просить закрити небо над Україною, головний аргумент президента Байдена і аргумент Заходу загалом полягає в тому, що вони бояться прямого конфлікту з Путіним, бояться, що почнеться третя світова.

Як ви думаєте, чи дійсно є ризик того, що Путін натисне оту "червону кнопку"?

Ні. Я не вірю в це. Я вважаю, ми стали з надмірною пересторогою дивитись на це. Звичайно, є ризик. Я маю на увазі, Путін – це персонаж, який труїв власних громадян, йому нічого не коштує знищувати житлові будинки, театри, лікарні і вбивати невинних людей.

Він 100% жорстокий і безжальний. Але я не думаю, що він готовий зробити щось, що закінчиться повним руйнуванням його власної країни.

Крім того, він не може зробити цього власноруч. І я хочу вірити, що навколо нього є люди, які думають про те, як будуть жити після вторгнення, а таке продовження атаки не дозволить їм цього.



Ходжес зауважує, що Путін – це персонаж, який труїв власних громадян / Фото Getty Images

Іншими словами, ми дозволили собі стати надто обережними. Зараз, у момент, коли ми маємо бути дуже потужними в нашій підтримці. У НАТО настільки більше потужності, ніж у росіян. Тому в цьому випадку, я думаю, ми занадто обережні.

Про початок війни у 2014 році

Ви стали командувачем військ США в Європі в 2014 році, коли в Україні почалась війна. Чи не думаєте, що якби тоді Захід спробував більше тиснути на Росію, спробував надати більше військової підтримки Україні – ми могли б уникнути того, що маємо зараз? Ми могли б уникнути ризику того, що Путін спробує знищити весь світ.

Звичайно, що так. Багато хто закликав до більш активних дій навіть ще після вторгнення в Грузію, але ми не відреагували. Після того як Асад використав хімічну зброю в Сирії за допомогою росіян – ми нічого не зробили.

Знамениті "червоні лінії" Обами – вони просто переступили через них, і ми нічого не зробили. Все це були сигнали для Кремля, що нас це не турбує або ми не готові.

А частина людей просто не могла повірити, що в Європі у XXI столітті можливо робити такі речі. Я постійно чую від своїх друзів і в Європі, і від багатьох у Вашингтоні: "Послухай, це не така велика проблема".

Тому ваше питання підкреслює той факт, що ми на Заході не змогли розпізнати загрозу і зупинити її до того, як це сталось.

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Про можливість наступу Росії на Євросоюз

Як думаєте, чи може Путін атакувати Польщу або країни Балтики?

Ні. Я маю на увазі – що, звичайно, вони можуть, але очевидно він не захоче вступати у конфлікт з НАТО. Особливо після того, як стало ясно, що його армія не така сильна, як мала б бути. Я думаю про те, що відбувається в Білорусі.



Ходжес вважає, що Путін не буде атакувати країни НАТО / Фото Delfi

Думаю, ми побачимо, як Білорусь стане частиною Союзної держави, вже більш формально, щоб потенційно можна було розмістити там більше військ, наприклад, ближче до Литви чи Польщі. Але я не думаю, що він навмисно атакує країни НАТО.

Про закрите небо над Україною

Давайте повернемось до питання закритого неба. Якщо Вашингтон не хоче закривати небо над Україною, чи можуть вони запропонувати якусь іншу допомогу? Ті ж винищувачі?

Особисто я б хотів, щоб ми не зупиняли пропозицію Польщі надати її літаки. Це була хороша пропозиція. У цій ситуації я не погоджуюсь з філософією адміністрації Байдена. Це добре посилило б українські повітряні сили.

І хто знає, може, в наступні кілька тижнів щось зміниться, хоча поки що я цього не бачу. Тим часом, що ще ми можемо зробити, які ще системи протиповітряної оборони ми можемо забезпечити?

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З того, що я чую – деякі російські літаки літають над Україною, але більшість з них запускають ракети з простору над Росією, Білоруссю чи над Чорним морем. Іншими словами, вони летять звідкись деінде і ракети запускають з простору не над Україною, тому безполітна зона багато не дасть, щоб цьому зарадити.

Тому, що ми можемо зробити, щоб допомогти знищувати російські системи чи наносити їм шкоду – це надавати:

дані розвідки щодо їх розташування;

більше систем протиповітряного захисту;

більше ракетних систем великої дальності, які українці зможуть використовувати проти росіян, особливо проти російського флоту.

Це буде і потужний психологічний, і відчутний реально крок.

Якщо говорити про ті винищувачі, які Польща хотіла нам дати. У чому проблема з ними? Ніхто не хоче ставати мішенню для Путіна? Чи в тому, що Вашингтон не хоче дати Польщі інші винищувачі на заміну?

Я не знаю точно. Що я розумію, так це те, що Польща має сотні років складної історії стосунків з Росією. Я так розумію, що в Польщі думають, що якщо вони зроблять це, то Польща стане мішенню.

Хоч насправді я не думаю, що Росія готова нападати на країну НАТО напряму.

Взагалі, це такі речі які мають бути зроблені непублічно. Цього не можна зробити відкрито. Але момент, де можна було проявити гнучкість, був втрачений. Я сподіваюсь, що ми знайдемо спосіб зробити це, але поки що я його не бачу.

Про плани Путіна

Якими ви бачите наступні кроки путінської адміністрації? Його перший план – так званий бліцкриг – провалився. Який план тепер? Чи він просто піде настільки далеко, наскільки зможе?

Путін? Як я сказав, вони почнуть виснажуватись в наступні 7 днів. Тобто, вони все ще зможуть продовжувати вбивати, але не зможуть просуватись вперед.

Тому, на мій погляд, він буде змушений або дозволити його військами залишатись там, де вони вже є, і дозволить їм стікати кров'ю – і вони будуть продовжувати стікати кров’ю. Або він буде шукати спосіб вийти з цього. Але я можу і помилятись, і він продовжуватиме.

Однак сподіваюсь, що тиск – і ззовні, і всередині Росії – примусить Кремль змінити плани.

Ми бачимо, що відбувається, коли в Росії люди виходять на протести. Так, таких людей, у яких вистачає сміливості на це, не так багато, як хотілося б. Може, це могло б змінити щось. Не знаю.

Чи думали ви про те, що буде з Росією після війни?

Для Росії немає хорошого виходу, незалежно від того, що буде відбуватись сьогодні і далі. Нуль хороших варіантів для Росії і росіян. Їх економіка буде зруйнована. Олігархи втрачають свій вплив, власність і ресурси.



Ходжес наголошує, що Путін втрачає вплив / Фото Getty Images

Думаю, буде дуже довго страждати російський народ через усе це. І тисячі російських солдатів будуть вбиті. Тому я не бачу ніякого хорошого виходу для них. Я можу, звичайно, помилятись, але я його не бачу.

Усі країни, включно з Німеччиною, шукають інші джерела постачання газу. Путін змушує усіх нас диверсифікувати джерела. Він втрачає вплив.

Про стосунки Китаю та Росії

Стосунки Росії з Китаєм – теж дуже цікаве питання. Думаю, китайці не захочуть, щоб їх в очевидний спосіб асоціювали зараз з Росією. Звичайно, китайцям все ще потрібен російський газ, їм потрібна Арктика, бо там ходить їх комерційний флот, але думаю, вони переоцінять ці стосунки.

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Звичайно, Китай буде тиснути на Росію і казати, що це погано для бізнесу. І Росії Китай потрібен більше, ніж Китаю – Росія. Тому, сподіваюсь, вони позитивно вплинуть на Росію.

Ви думаєте, китайці не дадуть військову допомогу росіянам?

Думаю, ні. Вони можуть спробувати щось робити. Однак американський уряд дуже чітко дав зрозуміти, що це буде неприйнятним, якщо Китай зробить щось, щоб посилити здатність росіян вбивати українців.

З точку зору військового – російська армія вважалась однією з найсильніших у світі. Тепер, коли з'ясувалося, що це не так – це велика поразка для них, велика репутаційна втрата в очах світу?

Так, звичайно, тепер вона не справляє того враження, як колись. Звичайно, російський флот все ще не ушкоджений. У них все ще великі потужності. У них все ще повно літаків. І все ще багато людей. Це не те, що вони розбиті.

І я уявляю, що коли все це скінчиться, ми побачимо суттєву реорганізацію, вони свої висновки зроблять. Тому що будуть професійні офіцери, які захочуть реформувати і виправити те, що треба виправити.

Тому ця загроза не зникне. Тому що у них все ще є інтерес. Вони непокояться про свою безпеку, особливо зараз.

Тобто ми не говоримо про те, що їх військові просто візьмуть і зникнуть, здадуться. Ні, вони проведуть реорганізацію і переозброєння.

Саме тому в мене викликають занепокоєння розмови про будь-які домовленості, які дозволять російським збройним силам лишатись там, де вони є, чи дозволять підсилитись. Я абсолютно не довіряю їм.

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Вони ніколи не дотримувались ніяких домовленостей. Ніколи. Тому, думаю, ми маємо бути дуже обережними з будь-якими домовленостями, які можуть з'явитися в наступні кілька тижнів.

Про відмову України від НАТО

Чи вірите в дієвість якоїсь угоди, в рамках якої Україна відмовилась би від своїх амбіцій щодо вступу у НАТО в обмін на гарантії безпеки з боку таких держав як США, Британія чи Туреччина?

Це рішення ухвалювати Україні. Це не може бути рішення, яке нав'язують Україні Сполучені Штати чи ще хтось. Це суверенне рішення України. Мені особисто це не сподобалось би. Якщо Кремль в результаті нападу отримає хоч щось з того, що він хотів – це буде погано.

Але я також розумію тягар відповідальності за життя людей. Він лежить на плечах президента Зеленського. І йому доводиться ухвалювати важливі рішення. Але сподіваюсь, мій уряд та інші європейські уряди не будуть підштовхувати його прийняти якісь рішення, неприйнятні для України.



Ходжес каже, що Зеленському доводиться ухвалювати важливі рішення / Фото Офісу Президента

Думаю, у Росії великі проблеми. Це вони стали просити про перемовини на третій чи четвертий день. Вони знають, що у них проблеми. Ось чому я кажу, що наступні 7 днів будуть вирішальними. Звичайно, завжди доходить справа до перемовин.

Зрештою, все завжди закінчується перемовинами. Але ми хочемо вести перемовини з позиції сили. Щоб український суверенітет, український народ та майбутнє були захищеними. Ми не зробили цього після Будапештського меморандуму.

Ми потім не зробили того, що мали зробити. Я не вірю Росії. І я особисто думаю, що це рішення українського народу. Ви знаєте історію, ви знаєте свого ворога краще, ніж будь-хто.

То ви думаєте, що зараз час дотискати і намагатись завдати поразки режиму?

Російському? Кремлю? Звичайно.

Ви зустрічались з президентом Зеленським не так давно. Яке враження він на вас справив?

Я був дуже вражений. Він однозначно не класичний політик, і він говорить не як класичний політик, але він вразив мене розумінням загрози, він вразив мене своєю енергійністю, своєю щирістю.

Про роль Німеччини

Чи могли б ви прокоментувати позицію Німеччини в цьому конфлікті? Німці були досить впертими в питанні санкцій, військової допомоги. У чому їх проблема? Причина в тому, що вони хочуть продовжувати вести бізнес з Росією, як раніше?

Вони неприпустимо довго чекали, перш ніж зробити те, що зробили. Це жахливо, що Німеччина так довго дозволяла росіянам робити те, що вони робили.

Зауважу, що дуже важливо визнати, наскільки вони змінили свою політику з подачі канцлера Шольца, який усвідомив, що Німеччина несе відповідальність у Європі – за захист європейських цінностей, захист європейців, що вони мають тримати лідерство в питанні стабільності та безпеки у Європі.

Тому побачимо. Наступні кілька тижнів будуть важливими для Німеччини. Чи проголосує Бундестаг за те, чого хоче Шольц – за "Північний потік" й всі інші заходи впливу?

Але знаєте, у Німеччини вперше в її історії настільки довго не було ворогів на її кордонах. Люди розслабились, стали більше фокусуватись на економічних питаннях, не вкладались так адекватно, як мали б у загальну систему безпеки в Європі.

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Вони не використовували свою дипломатичну міць в повну силу. І лише тепер я став постійно чути від багатьох німців, що вони усвідомили, що Путін їм бреше, і їм соромно. Я чую щодня від німців, що вони налаштовані проукраїнськи, що вони хочуть виправити помилки.

Перш ніж я вас відпущу, хочу попросити вас сказати кілька слів, щоб підтримати український народ і особливо військових.

Усім жінкам, чоловікам та дітям України, усім – від президента до звичайного солдата – я хочу сказати, що весь світ дивиться на вас зараз. Щодня, куди б я не пішов, люди прилипають до телевізорів і стежать за тим, що відбувається у вашій країні.

Ви надихаєте. Ви надихаєте нас робити більше.

Ви бачили реакцію Конгресу на виступ вашого президента. Існує дуже мало речей, які здатні об'єднати усіх демократів та республіканців і змусити щось підтримати, але підтримка України об'єднала навіть американський Конгрес.

Попереду багато важких днів, але я переконаний, що наступить той день, коли вашим військовим, вашим чоловікам і жінкам доведеться думати не про ракети і російські танки, а про школи, медицину, робочі місця. І футбол.

Тому, Слава Україні!