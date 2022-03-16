Це – актуальна інформація станом на 15 березня. Про це мовиться у щоденному зведенні Геншабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення.

До теми РНБО оприлюднило список вищого військового керівництва Росії, яке вже вбили українські воїни

Як пояснили у ЗСУ, мовиться про повністю знищені підрозділи або ті, які втратили свою боєздатність. Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що шалені втрати окупантів руйнують міф про "сильну армію Росії",

Точна кількість ворожих солдатів, які воюють проти України – невідома. Але 19 лютого – за кілька днів до того, як Москва розпочала повномасштабну війну – президент Зеленський заявляв про 150 тисяч російських військових біля наших кордонів. Тоді він застерігав, що архітектура світової безпеки крихка й потребує оновлення.

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