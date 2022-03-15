Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Варто зауважити, що з початку війни російські загарбники вже втратили понад 13,5 тисяч військових.

До теми Окупанти з моменту нападу вже втратили понад 13,5 тисячі військових

За словами Маляр, це значно більше, аніж впродовж двох воєн у Чечні.

Шалені втрати росіян руйнують міф про непереможну російську армію, про сильну російську армію. Вони позиціонували себе нібито як друга армія світу. Однак бачимо, що ЗСУ фактично спростували цей міф,

– наголосила Маляр.

Варто зауважити, що з початку війни окупанти зазнали й інших втрат. Зокрема, мовиться про 150 артилерійських систем, 36 засобів ППО, 81 літак, 95 гелікоптерів, 640 одиниць автомобільної техніки та багато іншого.

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