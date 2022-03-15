Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Следует заметить, что с начала войны российские захватчики уже потеряли более 13,5 тысяч военных.

К теме Оккупанты с момента нападения уже потеряли более 13,5 тысяч военных

По словам Маляр, это гораздо больше, чем на протяжении двух войн в Чечне.

Безумные потери россиян разрушают миф о непобедимой русской армии, о сильной русской армии. Они позиционировали себя как вторая армия мира. Однако видим, что ВСУ фактически опровергли этот миф,

– подчеркнула Маляр.

Стоит заметить, что с начала войны оккупанты понесли и другие потери . В частности, речь идет о 150 артиллерийских системах, 36 средствах ПВО, 81 самолете, 95 вертолетах, 640 единицах автомобильной техники и многом другом.