Генштаб сообщает и о других потерях врага. В частности, россияне потеряли 1 279 боевых бронированных машин.

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Другие потери врага

Также россияне потеряли:

  • 150 артиллерийских систем;
  • 64 РСЗО;
  • 36 средств ПВО;
  • 81 самолет;
  • 95 вертолетов;
  • 640 единиц автомобильной техники;
  • 3 корабля/катера;
  • 60 цистерн из ГСМ;
  • 9 БПЛА оперативно-тактического уровня;

В Генштабе заявляют, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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