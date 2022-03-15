Генштаб сообщает и о других потерях врага. В частности, россияне потеряли 1 279 боевых бронированных машин.
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Другие потери врага
Также россияне потеряли:
- 150 артиллерийских систем;
- 64 РСЗО;
- 36 средств ПВО;
- 81 самолет;
- 95 вертолетов;
- 640 единиц автомобильной техники;
- 3 корабля/катера;
- 60 цистерн из ГСМ;
- 9 БПЛА оперативно-тактического уровня;
В Генштабе заявляют, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Эффектная работа украинской артиллерии: смотрите видео