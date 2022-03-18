За словами президента, він відчуває, що українців дедалі більше починають розуміти у Європі та світі, повідомляє 24 канал. Це дає дедалі більше підтримки, про яку Україна так довго просила.

До теми І стіна ця міцнішає з кожною бомбою, – Зеленський звернувся до Бундестагу та згадав про санкції

Зеленський розповів про виступ перед Бундестагом

Президент розповів, що 17 березня він виступив перед парламентом Німеччини.

"Однієї з найбільш впливових країн світу. Країн Європи. Одного з природних лідерів Європейського континенту. Виступив не просто як президент, а як українець, громадянин. Як європеєць. Як той, хто відчуває вже багато років, що німецька держава від нас усіх – ніби за стіною. Невидимою, але міцною стіною", – зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що Німеччина десятиліттями боролась за економіку, нові російські газопроводи та старі європейські мрії.

Мрії про якусь співпрацю, яку Росія давно не сприймає серйозно. Ми бачимо, що погляди німців змінюються. І це дуже важливо. Бачимо, як Німеччина шукає новий шлях. Бачимо, як щиро більшість німців виступає за перегляд старої політики,

– додав Зеленський.

За словами президента, канцлер Олаф Шольц має великий шанс дати Німеччині оновлене лідерство та довготривалий мир Європі, який гарантуватиме безпеку кожній державі, а передусім – Україні.

"І я щиро бажаю канцлеру Шольцу від усіх українців, від усіх європейців, щоб Німеччині й партнерам вдалося реалізувати цю місію", – заявив Зеленський.

Президент підсумував, що продовжуватиме такі виступи в парламентах і на площах держав-партнерів. Він робитиме це стільки, скільки буде потрібно, щоб зупинити війну, відновити територіальну цілісність України та повернути всім українцям та європейцям омріяний мир.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: