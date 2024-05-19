Як Путін готує Росію до вічної війни: у The Times назвали ключові фактори

Владімір Путін робить кроки до переведення Росії на постійний воєнний стан, що загрожує глобальними наслідками. Про це пишуть аналітики, беручи до уваги останні кадрові зміни у російському уряді.

За інформацією одного з авторитетних британських видань, ключовою фігурою в новій стратегії Кремля є Андрєй Бєлоусов, який замінив Сєргєя Шойгу на посаді голови міноборони. Бєлоусов, економіст за освітою, має завдання адаптувати країну до умов тривалого військового конфлікту.

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Кремль націлився на довгу війну

Виступаючи перед Радою Федерації, Бєлоусов окреслив основні напрямки своєї роботи, серед яких – інтеграція оборонної та цивільної економік. Це означає, що російська економіка буде переорієнтована на задоволення воєнних потреб.

Нова людина, економіст за освітою, не більше солдат, ніж його попередник, але він є організатором і планувальником, якого було призначено підготувати міністерство – і країну – до тривалої війни,

– пишуть у The Times.

Загалом зміни в російському уряді та особливо в міноборони вказують на те, що самопроголошений президент Путін готує країну до довготривалого воєнного стану руками людини, що є зразковим бюрократом.

За словами аналітиків, такий розвиток подій дасть можливість наближеним до влади особам збагачуватися на військових замовленнях, а також виправдовувати репресії проти опозиції та невиконання соціальних обіцянок.

Мілітаризація Росії створює нові виклики для міжнародної безпеки та стабільності, адже Путін не бачить кінця війни проти Україні та вважає її частиною ширшого протистояння зі Заходом.

На жаль, малоймовірно, що цей конфлікт буде вирішено в найближчі кілька років, але в будь-якому випадку Путін дав зрозуміти, що він сприймає це, власне, як проксі-війну із Заходом. Немає достовірних доказів того, що він має будь-яке бажання розпочати прямий конфлікт із НАТО, але він вважає себе тим, хто вже перебуває у стані війни – економічної, політичної, культурної та соціальної – із Заходом.

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