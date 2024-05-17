Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Путін прибрав "Політбюро 2.0.". Очільник Кремля показав, що він – авторитарний, класичний диктатор. До слова, Бєлоусова призначили 12 травня.

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"Йому занадто багато дають авансів. Однак це звичайний, банальний помічник Путіна, не більше", – сказав Подоляк.

Окрім того, так Путін хоче зменшити індекс корупції в міноборони. Усе через те, що 50% грошей йшли в кишені Шойгу, інші 50% – на фінансування дивних ініціативних програм.

Потоки грошей у мілітарній складовій економіки будуть величезними. На одному потоці – ВПК – "сидітиме" Бєлоусов, а на іншому – Дєніс Мантуров – перший віцепрем'єр. Він відповідатиме за соціальні програми.

Так бюджет фактично розподілять – половину на війну, а іншу – на соціальні програми, щоби утримувати Росію. Радник голови ОПУ переконаний, що країна-агресорка не будуватиме високотехнологічну мілітарну економіку. Аби це робити, немає інтелекту, ресурсів та технологій.

Вкрасти сьогодні військові технології їм ніхто не дасть. Вони заявляли, що у них є гіперзвук, надзвук, "Циркони" і т.д. З'ясували, що це фікція у вигляді мультиплікаційних фільмів,

– сказав Михайло Подоляк.

Росіяни далі накопичуватимуть велику кількість старого апдейтованого ресурсу, який вони пробуватимуть витягнути з таких країн як Північна Корея та країни Африки, куди раніше продавали радянську зброю.

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