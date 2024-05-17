Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Путин убрал "Политбюро 2.0.". Глава Кремля показал, что он – авторитарный, классический диктатор. К слову, Белоусова назначили 12 мая.

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"Ему слишком много дают авансов. Однако это обычный, банальный помощник Путина, не более", – сказал Подоляк.

Кроме того, так Путин хочет уменьшить индекс коррупции в минобороны. Все из-за того, что 50% денег шли в карманы Шойгу, другие 50% – на финансирование странных инициативных программ.

Потоки денег в милитарной составляющей экономики будут огромными. На одном потоке – ВПК – будет "сидеть" Белоусов, а на другом – Денис Мантуров – первый вице-премьер. Он будет отвечать за социальные программы.

Так бюджет фактически распределят – половину на войну, а другую – на социальные программы, чтобы удерживать Россию. Советник председателя ОПУ убежден, что страна-агрессор не будет строить высокотехнологичную милитаристскую экономику. Чтобы это делать, нет интеллекта, ресурсов и технологий.

Украсть сегодня военные технологии им никто не даст. Они заявляли, что у них есть гиперзвук, сверхзвук, "Цирконы" и так далее. Выяснили, что это фикция в виде мультипликационных фильмов,

– сказал Михаил Подоляк.

Россияне дальше будут накапливать большое количество старого апдейтованого ресурса, который они будут пробовать вытянуть из таких стран как Северная Корея и страны Африки, куда ранее продавали советское оружие.

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