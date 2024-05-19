Как Путин готовит Россию к вечной войне: в The Times назвали ключевые факторы

Владимир Путин делает шаги к переводу России на постоянное военное положение, что грозит глобальными последствиями. Об этом пишут аналитики, принимая во внимание последние кадровые изменения в российском правительстве.

По информации одного из авторитетных британских изданий, ключевой фигурой в новой стратегии Кремля является Андрей Белоусов, который заменил Сергея Шойгу на посту главы минобороны. Белоусов, экономист по образованию, имеет задачу адаптировать страну к условиям длительного военного конфликта.

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Кремль нацелился на долгую войну

Выступая перед Советом Федерации, Белоусов очертил основные направления своей работы, среди которых – интеграция оборонной и гражданской экономик. Это означает, что российская экономика будет переориентирована на удовлетворение военных потребностей.

Новый человек, экономист по образованию, не больше солдат, чем его предшественник, но он является организатором и планировщиком, который был назначен подготовить министерство – и страну – к длительной войне,

– пишут в The Times.

В целом изменения в российском правительстве и особенно в минобороны указывают на то, что самопровозглашенный президент Путин готовит страну к длительному военному положению руками человека, являющегося образцовым бюрократом.

По словам аналитиков, такое развитие событий даст возможность приближенным к власти лицам обогащаться на военных заказах, а также оправдывать репрессии против оппозиции и невыполнение социальных обещаний.

Милитаризация России создает новые вызовы для международной безопасности и стабильности, ведь Путин не видит конца войны против Украины и считает ее частью более широкого противостояния с Западом.

К сожалению, маловероятно, что этот конфликт будет решен в ближайшие несколько лет, но в любом случае Путин дал понять, что он воспринимает это, собственно, как прокси-войну с Западом. Нет достоверных доказательств того, что он имеет какое-либо желание начать прямой конфликт с НАТО, но он считает себя тем, кто уже находится в состоянии войны – экономической, политической, культурной и социальной – с Западом.

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