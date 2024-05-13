Тюремный цирк в России

Итак, почему эта инаугурация "так называемая"? А все потому, что ни одна цивилизованная страна или организация, ни один нормальный человек не признает российские псевдовыборы – настоящими, а Путина – президентом России. В то же время террористом и преступником его признают в большинстве цивилизованных государств.

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Кто-то скажет, что, возможно, это было бы уместнее назвать коронацией криминального авторитета или инпаханизацией. Но и с этим также возникает проблемка. Всем, кто следит за новостями последние 2 с половиной года, хорошо известно, что по тюремным законам Путин является как минимум дважды опущенным. В 2022 году это сделали Силы обороны Украины, а в прошлом году Путина опустила собственная шестерка Евгений Пригожин, который едва не захватил Москву за 1 день.

Моя задача – это называть вещи своими именами, ну или хотя бы не называть их чужими именами. Поэтому как журналист я отказываюсь называть это инаугурацией, а международного военного преступника, что по независимым оценкам не набрал даже половины голосов, нет оснований называть президентом. Это ничто иное как тюремный цирк.

А ведь когда-то все у них было очень даже легитимно. В 2000 году весь мир также наблюдал за инаугурацией молодого и как кому-то казалось харизматичного преемника Ельцина. На момент своей первой инаугурации Путин с подчиненными уже полным ходом взрывали жилые дома с жителями Москвы, Волгодонска и Буйнакска и развязывали кровавую войну против Чеченской республики Ичкерия. Поэтому, даже по законам РПЦ в рай Путин не попадает. Он без колебаний врал на российские конституции так же как сейчас.

Смотрите видео с первой инаугурации Путина:

Но в этот момент он только читает текст, который видит на экранах-шпаргалках. Что реально изменилось за эти 24 года – то это то, как Путин смотрит другим в глаза. В 2000 году это существо имело довольно уверенный вид и буквально сверлило глазами тех, кого видело на своем пути.

Молодой Путин уверенно направляется на свою первую инаугурацию: видео

А сейчас Путин старается отводить взгляд и сверлит глазами разве что шнуровки собственных подчиненных.

Дважды опущенный Путин уже даже не смотрит на своих подчиненных: видео

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С одной стороны, это полностью соответствует тюремному статусу Путина – если он доживет до зоны, то поднимать глаза ему будет запрещено понятиями. С другой – в этом есть и определенный парадокс: ты у корыта четверть века, за эти годы ты провел 35 тысяч чисток всей вертикали власти, но с каждым годом ты все больше отводишь взгляд от собственных подчиненных.

Я не знаю, почему так, но предполагаю, что так на подсознание влияет ложь. Чем больше ты врешь, тем сложнее тебе смотреть в глаза другим.

Путин на второй инаугурации уже больше интересуется обувью подчиненных: видео

Возможно, Путин тогда действительно думал, что это его последняя инаугурация, и уже через несколько лет ему надо будет бежать или садиться в тюрьму.

Рокировка Путина и Медведева

В России между Путиным и Путиным был еще один президент – Дмитрий Медведев. Между 2004 и 2008 годами кремлевские маньяки начали вкладывать огромные деньги в пропаганду, а телевидение само по себе осуществило большой шаг вперед в вопросе качества съемки.

Смотрите видео с инаугурации Медведева:

Но Путина все равно все тогда продолжали страшно бояться, поэтому вниманием его не обделили. Путинскую часть инаугурации сняли в стиле "бандитский Петербург".

Как Путин прибыл на инаугурацию Медведева: видео

Пальто с наплечниками и два Gelandewagen с охраной – это был не единственный намек на то, что Путин и дальше остается главным, по крайней мере на определенное время. Об этом он сказал и лично в своей речи.

После этой первой "рокировки" и 4 лет правления Медведева надо было что-то менять. С одной стороны – он напал на Грузию и разгонял акции протеста в России, то есть раздражал так называемых российских либералов. С другой стороны – он раздражал Путина тем, что постоянно общался с Бараком Обамой и играл на айпаде.

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Путину надоело, что его называют каким-то там премьер-министром, а на официальных мероприятиях уделяют ему не больше внимания, чем Медведеву. Поэтому Путин объявил, что ему плевать, что там думает российский народ – он возвращается на пост президента.

И вернулся. В 2012 году была еще одна инаугурация. Скажу вам откровенно – на ней ничего интересного не было, кроме того, что на тот момент действующий президент России Медведев был вынужден ждать своего формально все еще подчиненного в течение 15 минут.

В конце концов этот эксперимент с публичным унижением Путиным других чиновников признали удачным и решили повторить в 2018 году. В связи с тем, что никакого другого президента для унижений тогда уже не было, роль козлов отпущения была отведена руководителям других ветвей власти. Председатель конституционного суда, а также председатели сената и Госдумы – выстроились в ожидании Путина еще до того, как он в своем кабинете в другом конце Кремля начал надевать пиджак.

Как прошла новая "инаугурация" Путина

Нынешний цирк в Кремле – это просто сплошной микс абсурда с грустью. Во-первых, этого дня в Москве впервые за все эти годы был конкретный ливень. Обычно для инаугурации Путина и других важных пропагандистских событий над Москвой разгоняли облака. Для этого традиционно привлекали самолеты со специальной техникой. Но в этом году с самолетами, как видим, возникла проблемка.

Официально об этом никто не отчитывается, но факт остается фактом – Москве или не хватило самолетов, мол, то, что есть, – оно на фронте или уже в земле. Или же там подумали, что существует слишком большой риск, что самолеты в этот день над Москвой будут сбивать. В конце концов Путин в день своего якобы триумфа был вынужден мокнуть под ливнем.

Как настоящий лакей перед военным преступником Путиным вел себя патриарх Кирилл, который уже официально переехал в царскую Россию.

Смотрите видео, как патриарх Кирилл величает Путина:

Кстати, инаугурацию посетил даже Рамзан Кадыров, которого недавно снова похоронила пресса. Очевидно, он приехал, чтобы доказать всем, что не мертв и не смертельно болен. Хотя по лестнице Кадыров поднимался значительно медленнее, чем гости пенсионеры.

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Словом, приколов было немало. Но, конечно, были и совсем не смешные вещи. Например, псевдоинаугурационная речь Путина, которую можно разделить на 3 тезиса:

"СВО" идет не по плану, но очень героически;

духовные скрепы никогда не порвутся;

россияне будут жить еще лучше.

Хотя, это также звучит смешно.

Первые после Путина лица на этом мероприятии были очень грустные. Это меня удивило. Казалось бы, у вас новая интронизация опущенного пахана, Вы остаетесь у власти еще на 6 лет, вашу Москву сейчас особо никто не бомбит, а из-за полугодовой задержки с американским пакетом поддержки у ваших войск есть даже определенные временные успехи на фронте. Обычно в Кремле в очень хорошем настроении от таких событий. Но не в этот раз.

Возможно, они уже хотят в могилу или хотя бы на пенсию, потому что большинство из них бегают по Кремлю уже более 20 лет. Возможно, наоборот – в Кремле готовится что-то необычное вроде переворота или чисток и поэтому все этого тревожно ожидают.

Не знаю. Но в любом случае их обреченные лица – это не повод для нас с вами останавливаться. Наоборот, нужно усиливать давление. Выходите на демонстрации в странах Запада. Пусть они передают Украине все свое оружие и производят еще больше нового оружия. А в Кремль отправляют не послов, а отправляют по Кремлю ракеты. Сейчас идеальное для этого время.

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: