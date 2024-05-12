Такое уже было

На внутреннем поле вспомним приход Владимира Путина и Вторую Чеченскую войну.

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Взрыв нескольких многоэтажек, Дагестан и не только – дали повод легитимизировать войну и даже сделали из Путина "военачальника". Вовремя сказанная фраза "мочить в сортире" затмила "рязанский сахар" и связанных работников ФСБ. Люди поверили, испугались и одновременно загордились.

Сейчас ситуация похожа. Идет процесс "господства", который должен сопровождаться картинкой "военачальника, защищающего людей". С наступлением на Донбассе не все так гладко. Пошли на Харьков, но здесь есть ограничения по времени и силам.

Сейчас для продолжения войны (точнее для давления) требуется пополнение личного состава: или вербовкой, или волной мобилизации. Для вербовки мигрантов подошел "Крокус" – легитимизировал процесс и дал понять, что для части гастарбайтеров это единственный выход.

Для своего населения необходим страх. Опять вспоминаем Вторую Чеченскую. Проблема лишь в том, что Белгородская область – приграничная, и она давно была в своем коконе. Взрыв многоэтажки – мощный инфоповод. На его фоне Путин заявит что-то жесткое и, возможно, поменяет несколько генералов.

Но Белгород возле фронта. Поэтому в течение месяца – двух вполне возможно повторение. Люди должны испугаться. Тогда можно и в мобилизацию играть. Когда в слове "многоэтажка" последняя буква будет "и", население будет готово.

Россия продолжит раздувать дискуссию о западном оружии

На внешнем поле Россия сейчас будет максимально раскручивать тему украинского удара. Это легитимизация атаки на Харьковскую область (о чем Путин заявлял, говоря о "зоне безопасности" ранее) и попытка в очередной раз развернуть дискуссии о западной помощи. Почему так?

Снаряд таких разрушений не нанесет. Да и далеко.

КАБ – возможно. Россия так делала, но Украина не имеет такого арсенала. Сказать, что "своя бомба случайно упала" для россиян в принципе рискованно.

Вскоре появится тезис о ракете ATACAMS или что-то подобное.

Заметьте Известно основное средство воздействия на россиян и это не санкции Запада

Последнее очень важно. На фоне опасений партнеров из ЕС, что оружие будет атаковать цели на территории России. Кремль будет разгонять тему "западная ракета попала в жилой дом". А дальше политики в странах Европы повторят тезис на свой лад "если мы даем ракеты Украине, то есть вероятность повторения Белгорода". Да и по остальным пакетам помощи попытаются поиграть. Сорвать поставки – вряд ли.

Россия имеет запас минимум 3 и максимум 5 недель. Если есть возможность отсрочить выравнивание потенциалов по боеприпасам (приход пакетов помощи) хотя бы на несколько недель (на фоне усиления давления) – все средства хороши.

К такому надо быть готовым.