Все происходит так, как и прогнозировали

С этого же периода, умные люди, а не истерящие говорящие головы, разъясняли последовательно и подробно, почему у российских оккупационных войск сейчас нет ресурса для проведения общевойсковой операции с целью окружения и захвата Харькова.

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Еще тогда отмечали, что россияне будут продолжать тактику ударов по городу и особенно – в приграничной зоне. Также предупреждали, что враг будет делать диверсионно-террористические вылазки ротных групп в пограничную зону.

За прошедшие месяцы только я дал не просто несколько, а наверное больше сотни интервью на тему "харьковского наступления". Я не просто разъяснял, а буквально разжевывал, что будет происходить, с чего начнется и как на это реагировать.

После того, как, казалось бы, на каждой информационной площадке, которую только можно было охватить, произошло то, о чем предупреждали, причем, не больше и не меньше, начала возникать истерика.

Подчеркиваю – сейчас все происходит именно так, как и предполагалось. Не больше и не меньше.

Враг пошел в контрнаступление на Харьковщине: что известно