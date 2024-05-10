Все происходит так, как и прогнозировали
С этого же периода, умные люди, а не истерящие говорящие головы, разъясняли последовательно и подробно, почему у российских оккупационных войск сейчас нет ресурса для проведения общевойсковой операции с целью окружения и захвата Харькова.
Читайте также Россияне готовятся к боям за Часов Яр
Еще тогда отмечали, что россияне будут продолжать тактику ударов по городу и особенно – в приграничной зоне. Также предупреждали, что враг будет делать диверсионно-террористические вылазки ротных групп в пограничную зону.
За прошедшие месяцы только я дал не просто несколько, а наверное больше сотни интервью на тему "харьковского наступления". Я не просто разъяснял, а буквально разжевывал, что будет происходить, с чего начнется и как на это реагировать.
После того, как, казалось бы, на каждой информационной площадке, которую только можно было охватить, произошло то, о чем предупреждали, причем, не больше и не меньше, начала возникать истерика.
Подчеркиваю – сейчас все происходит именно так, как и предполагалось. Не больше и не меньше.
Враг пошел в контрнаступление на Харьковщине: что известно
- 10 мая в Минобороны Украины заявили, что россияне попытались прорвать нашу линию обороны на Харьковщине, но атака была успешно отражена.
- Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Харьковской области враг перешел в контрнаступление. Сейчас продолжаются бои.
- В разведке заявили, что россияне хотят увеличить свою группировку возле Харькова до 50 – 70 тысяч бойцов. Однако этого будет недостаточно для захвата города. Такого же мнения придерживаются и в американском Институте изучения войны.