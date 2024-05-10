Усе відбувається так, як і прогнозували

З цього ж періоду, розумні люди, а не голови, які розмовляють, роз'яснювали послідовно і детально, чому у російських окупаційних військ зараз немає ресурсу для проведення загальновійськової операції з метою оточення та захоплення Харкова.

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Ще тоді наголошували, що росіяни продовжуватимуть тактику ударів по місту й особливо – у прикордонній зоні. Також попереджали, що ворог робитиме диверсійно-терористичні вилазки ротних груп у прикордонну зону.

За минулі місяці тільки я дав не просто кілька, а напевно більше сотні інтерв'ю на тему "харківського наступу". Я не просто роз'яснював, а буквально розжовував, що відбуватиметься, з чого почнеться і як на це реагувати.

Після того, як, здавалося б, на кожному інформаційному майданчику, який тільки можна було охопити, сталося те, про що попереджали, причому, не більше та не менше, почала виникати істерика.

Наголошую – зараз все відбувається саме так, як і передбачалося. Не більше і не менше.

Ворог пішов у контрнаступ на Харківщині: що відомо