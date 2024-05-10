Обойдут ли россияне Часов Яр

Но уровень интенсивности штурмовых действий со стороны передовых подразделений противника на Краматорском направлении совсем не снизился.

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В течение нескольких последних суток противник совершил на этом направлении следующие действия:

подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии вместе с подразделениями 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады упорно пытались продвинуться севернее дороги Т-0504 Константиновка – Бахмут. Они атаковали вдоль дороги и к северу от нее. Пока – безрезультатно для себя;

об определенных подготовительных работах по будущей попытке прорыва противника в Часов Яр, также свидетельствует и определенная его активизация на участке между Ивановским и Клещеевкой (точнее, их руинами). Оно и понятно, левый фланг будущей тактической группы следует прикрыть.

В соответствии с этим стремлением подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса противника, поддержаны передовыми подразделениями 1307-го мотострелкового полка из состава 6-й мотострелковой дивизии 3-го АК, атаковали сразу в нескольких местах в сравнительно широкой полосе к северу и востоку от Клещеевки. Они явно пытались вытеснить наши войска на запад от руин этого населенного пункта.

Очевидно, что противник таки готовится к боям за Часов Яр и высказанное ранее предположение, что он "может обойти его с юга", пока представляется дискуссионным.

Хотя, как по мне, это вполне может стать реальностью, если противнику наконец удастся завершить бои за Ивановское и продвинуться не только на север от дороги Т-0504, но и на юг от нее.

Каким может быть этот "штурм-прорыв"? Скорее всего, противник сконцентрирует дополнительные штурмовые подразделения в полосе наступления 98-й ПДД, где ему удалось ранее максимально близко продвинуться к городской черте, и попытается прорваться по двум направлениям:

на участке ее 217-го ПДП – это в сторону микрорайона "Канал";

на участке 331-го ПДП – это в сторону микрорайона "Новый".

Кстати, противник уже завершает на этом направлении доукомплектование и подготовку этих подразделений как раз в составе этих двух полков. Где-то с 10 – 11 мая стоит ожидать очередной серии атак противника именно на этих направлениях.

"Барскики", вагнеровцы и другой интересный народ

Теперь о силах и средствах, которые есть в распоряжении группировки войск "Юг" (точнее, той его части, которая оперирует на Краматорском направлении, ее еще иногда называют ГВ "Бахмут").

Напомню, что здесь оперируют войска 2-го и 3-го армейских корпусов противника, усилении достаточно многочисленной группировкой воздушно-десантных войск противника.

Кроме этого, здесь оперируют отдельные части и соединения из состава 14-го АК ГВ "Север", 150-й МСД, 8-й общевойсковой армии и большая часть так называемого "Добровольческого корпуса" России в диапазоне рота – батальон, и даже несколько формирований уровня "разведывательно-штурмовая бригада".

В количественном измерении это имеет следующий вид.

– Отдельных мотострелковых бригад, разведывательно-штурмовых бригад ДК и бригадных тактических групп военных баз – аж 15. Но, конечно, далеко не все они на самом деле "достойны" высокого звания "бригада", значительная их часть имеет лишь 1 – 2 более-менее боеспособных батальона.

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– Мотострелковых, танковых и парашютно-десантных полков также достаточно – 12. Самые опасные – это полки из состава 98-й ПДД и отдельные полки из состава 8-й ЗВА. Они в смысле боеспособности вполне пригодны для ведения интенсивных атакующих штурмовых действий. В свою очередь, мотострелковые полки 3-го АК – это преимущественно бывшие полки территориальных войск. Сейчас это соединение почти полностью из них состоит. Действуют они в полосе этого АК в статусе не то приданных, не то переданных под оперативное командование.

– Остался здесь также еще один отдельный стрелковый батальон. Это один из тех самых мобилизационного резерва, который, очевидно, противник использует в роли некоего "учебного центра штурмовиков".

Есть еще множество разнообразных "добровольческих" формирований в ранге "рота – батальон", которых в свое время или запихнули в состав ДК, или "Ахмата". Это всякие бывшие "барсики", вагнеровцы и прочий "интересный люд". Таких здесь – 12.

Интересная ситуация с "быстрым" резервом. Якобы в нем есть 2 мотострелковых полка, один из которых, вероятно, старый полк 6-й МСД 3-го АК – 54-й МСП. Но сейчас его подразделения преимущественно восстанавливаются на территории самой России. Как по мне, именно их командование ГВ "Юг" придерживает для ввода в прорыв или для наращивания усилий на более или менее перспективном участке или направлении.

Поэтому введение в бой этих сил и средств следует ожидать не ранее момента, когда ситуация в районе Часового Яра начнет развиваться по драматическому сценарию для той или иной стороны.

Сколько у врага оружия и техники на Краматорском направлении

Теперь относительно численности личного состава и основных образцов и типов вооружения и военной техники, которые противник может иметь именно на Краматорском направлении.

Исходя из того, что ГВ "Юг" ведет боевые действия сразу на 3-х операционных направлениях в восточной операционной зоне – Северском, Краматорском и Кураховском – я выскажу свои предположения очень субъективного характера относительно этих показателей.

1. Общая численность личного состава ГВ "Юг" составляет примерно 113 – 114 тысяч человек. Из них непосредственно на Краматорском направлении может быть где-то 42 – 43 тысячи.

2. Общая численность танков в составе ГВ "Юг" составляет до 648 – 650 единиц. Учитывая, что противник непосредственно на Краматорском направлении развернул 2 – 3 танковых полка, их численность может достигать где-то 210 – 220 единиц.

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3. Боевых бронированных машин – где-то под 2000 единиц. На Краматорском направлении может быть 720 – 750 единиц.

4. Артиллерийских систем в ГВ "Юг" стоит на учете до 1146 – 1150 единиц. По крайней мере, треть из этого объема явно находится на Краматорском направлении.

5. Реактивных систем залпового огня всех типов и назначений – чуть больше 300 единиц. Как по мне, из них треть развернута именно на Краматорском направлении.

6. Относительно оперативно-тактических ракетных комплексов следует иметь в виду, что противник может применять на этом направлении подразделение своих ракетных войск и артиллерии, вооруженное именно этим ОТРК, в составе 4 – 6 пусковых установок с соответствующими средствами наведения и управления.

Оккупантам не удается сочетать действия на двух направлениях

Конкретно по Краматорскому направлению противник готовится к наращиванию (продолжению) наступления. Причем, вероятно, именно в районе Часового Яра. Определенное снижение темпов произошло исключительно из-за перегруппировки сил и средств противника и их доукомплектования.

Общая дирекция этих стремлений врага, также понятна – попытаться выйти в район Ступочки и далее на юг Константиновки. Не исключено, что противник имеет в виду также достижение рубежа Иванополье – Белая Гора, чтобы создать предварительный навес с севера над Торецким районом обороны ВСУ.

Командованию противника становится трудно одновременно сочетать наступление на Покровском операционном направлении со своими аналогичными стремлениями на Краматорском направлении. Поэтому мы и наблюдаем сейчас некое чередование в активизации противника на этих двух операционных направлениях.